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Премьера спектакля «Снежная Королева» пройдет в «Астана Балет»
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Сегодня в 10:14

Премьера спектакля «Снежная Королева» пройдет в «Астана Балет»

4, 9, 10 и 11 декабря театр «Астана Балет» представит премьеру балета «Снежная королева» в постановке Георгия Ковтуна, заслуженного деятеля искусств России, народного артиста Республики Татарстан. Спектакль по мотивам одноименной сказки известного датского писателя Ганса Христиана Андерсена пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева.

Сказку на сцене воплотят композитор Радик Салимов, художник по костюмам и художник-сценограф Злата Цирценс, художник по свету Алексей Марков и артисты театра «Астана Балет». Благодаря силе волшебного искусства танца на сцене оживают знакомые с детства образы. Они узнаваемы, хотя появляются в необычном антураже. Балет раскрывает новые грани сказочных героев, сплетая яркий мир красок, музыки, движений в одно волшебное полотно.

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#астана #искусство #астанабалет #театр #спектакль
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.