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Представлен анимационный проект по мотивам игры Sky: Children of the Light
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Сегодня в 09:38

Представлен анимационный проект по мотивам игры Sky: Children of the Light

Thatgamecompany представила анимационный проект по мотивам игры Sky: Children of the Light.



В тизере можно наблюдать знакомые по игре ландшафт, флору и фауну, а также несколько концепт-артов с новыми персонажами.

Источник: igromania.ru

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