«Предпринимательство в IT — это бушующее море», — Владимир Баринов о том, как создать успешный продукт в сфере технологий

Поговорили с основателем группы компаний Vardix Владимиром Бариновым о том, каким должен быть современный предприниматель в IT-сфере и попросили его поделиться советами для начинающих.





Владимир Баринов, 39 лет, город — Астана, CEO, Producer of Vardix Group, barinov.pro

О себе

В первый раз я сел за компьютер в шесть лет, тогда же нарисовал первую цифровую картину. С тех пор увлекаюсь компьютерной графикой. Сначала это были дополнительные кружки и секции. С 1999 года увлечение начало переходить на коммерческую колею. Тогда я поступил в вуз и стал коммуницировать с ребятами из сферы.

Во время учебы активно проходил стажировки и после второго курса устроился в самое крупное агентство Караганды того времени — «Аврору». К концу учебы вырос до должности директора по IT. Дальше нарабатывал опыт, строил сеть контактов.

В 2004 году переехал в Астану. Здесь продолжил руководить подразделением, которое занимается IT-инфраструктурой. Спустя четыре года мы вышли на образовательный сегмент рынка. Занимались проектной деятельностью — выполняли задания заказчиков, получали оплату и прощались.

В 2012 году хорошее развитие получили интерактивные движки, которые предназначались для массового использования — это Unreal Engine, Unity. Возникла возможность сконцентрироваться на продуктах. Это такая деятельность, когда сначала инвестируешь свои время и средства, создаешь продукт, продаешь его пользователям и только потом зарабатываешь. Главный плюс продуктовой деятельности — ее можно масштабировать.

Мы создавали свои платформы, продвигали их сначала в России, потом вышли на мировой рынок. Было непросто, но в итоге мы стали лучше понимать, как создавать международные продукты. Со временем задумался о релокации. Тогда без нее, каким бы хорошим специалистом ты не был, добиться роста было невозможно.

В это же время организовывался Astana Hub, хорошо расположенный локальный технопарк. Мы встретились, переговорили и остались здесь. Нам дали возможность создать собственную R&D лабораторию. Мы понимали, что рынку не хватает квалифицированных кадров, поэтому проводили конференции по компьютерной графике CG-SREDA. Потом назвали комьюнити, которое собралось вокруг нее. Сейчас в нем состоит около 500 участников.

Благодаря Astana Hub возникла точка притяжения, вокруг которой мы создали рабочий механизм, которому под силу разработка большого проекта по компьютерной графике.

Сегодня я руковожу несколькими компаниями, одна из которых — Dream Light Studio, находится в Astana Hub. Это исследовательская лаборатория, в которой мы создаем технологии и реализуем ее монетизацию.

О предпринимательстве в IT

Бизнес в информационных технологиях постоянно меняется. Если в классических отраслях есть понятные системы и наработки, то в IT рынок всегда непонятен. Даже сферы, в которых у тебя есть опыт, обновляются каждый год с выходом новых версий продуктов, которыми все пользуются. Постоянно возникают новые потребности, создаются технологии, которые нужно осваивать.

Особенность информационной индустрии — необходимость быть готовым к переменам

Это бушующее море, из которого в то же время исходит огромная энергия. В IT-сфере возможно создание компании, которая за короткий срок может вырасти многократно.

IT — сложная сфера. По статистике, 90% стартапов не выживают после первого года. Но попасть в оставшиеся 10% — это круто. Много средств и сил можно сэкономить, если на ранних стадиях понять: хорош ли твой продукт. Но и это непредсказуемо. Потому что можно придумать полезный продукт, который не будет продаваться и распространяться.

Предпринимательство в нашей сфере — огромный мир возможностей, в котором к ошибкам стоит относиться спокойно. Скорее всего, вы сделаете девять плохих продуктов и один, который «взлетит».

Предприниматели в любой сфере должны быть увлеченными и готовыми уделять много времени своему проекту. Особенность информационной индустрии — необходимость быть готовым к переменам.

Первый принцип Agile — готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

О трендах

Компьютерная графика переживает революционное развитие. Есть огромный интерес, появилась финансовая подпитка, распространяется NFT. Игровая индустрия растет взрывным ростом, в ней тоже возникает много проектов.





Растет EdTech-рынок. Он меняется «благодаря» пандемии, и в нем возникает большое количество новых технологий.

Еще есть тренд на развитие метавселенной. Я видел, как затухла первая волна интереса к виртуальной реальности. Тогда еще не было инструментов, которые бы обеспечивали достаточный уровень погружения. Возможно, сейчас все получится, и мы в лаборатории работаем над этим направлением.

Советы начинающим

К высшему образованию отношусь неоднозначно. Считаю, что оно нужно для того, чтобы научиться общаться. В университете ребят ждет обстановка, приближенная к рабочей.

Детям можно участвовать в бизнес-школах, которые учат предпринимательству. В нашей компании есть подразделение Vardix Junior. В ней состоят дети наших сотрудников. Обучаем их тому, что делаем.

Советую быть подписанным на социальные сети технопарков — они часто проводят мероприятия. Если посетить несколько из них, можно найти стажировку, попасть в действующую компанию, после чего устроиться на работу. А свое дело можно начать уже через несколько лет.





Для создания успешного дела в IT, помимо предпринимательских навыков, нужно быть специалистом в каком-то из направлений, будь то дизайн или программирование.

Нельзя сказать, что есть место, в котором за пять лет вы научитесь всему. Необходимо постоянно меняться и учиться.

Продукты должны вырастать из ваших желаний сделать мир лучше. Если проект решает проблему людей, то они сами захотят за него заплатить.