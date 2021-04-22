Предприниматели из Центральной Азии о том, как нашли партнеров по бизнесу и как это повлияло на развитие их компании

Ахмад Мелибаев, город — Ташкент, совладелец и CEO группы компаний Havoqand people, @ahmad.melibaev





О компании

Я ресторатор, соучредитель и СЕО компании Havoqand People, которая включает в себя такие бренды, как Les Ailes, Chopar и Torero. Моя история началась почти 10 лет назад. Мы с братишкой решили запустить наш первый бизнес в сфере общепита — маленькую бургерную на остановке в родном городе Коканд. Все делали сами: я жарил котлеты, готовил бургеры, обслуживал клиентов. Братишка занимался закупками, помогал с уборкой и вел бухгалтерию.

Несколько лет спустя я открыл в Ташкенте небольшое кафе под названием Les Ailes. На тот момент на рынке Узбекистана не было крупных фастфуд-брендов. Мы стояли у истоков. Позже появилась сеть пиццерий Chopar. Сегодня Les Ailes и Chopar — это одни из крупнейших отечественных брендов, развивающихся в направлениях fried chicken и pizza. А Torero — мой новый проект, все так же в сфере общепита, но другого формата. На сегодняшний день мой ресторанный бизнес вырос до команды в 700 с лишним человек, а сеть заведений включает в себя 37 филиалов в разных городах Узбекистана.

О бизнес-партнерстве

Свою первую бургерную я открыл в партнерстве с братишкой. Les Ailes я открывал с четырьмя партнерами, это были мои друзья. Спустя время в бренд поверили инвесторы. Компания стала расти. Через какое-то время после Les Ailes я открыл Chopar вместе с двумя партнерами. Я считаю проект успешным и интересным, если можно увеличить его масштаб. Поэтому я изначально понимал, что в моей сфере нельзя обойтись без бизнес-партнеров.





Но и сложнее всего в бизнесе мне даются именно отношения. После нескольких провалов с партнерами, сотрудниками, близкими людьми я усвоил уроки, стал системно выстраивать команду. Но мне до сих пор непросто доверять, делегировать, все еще учусь давать возможность себе и другим ошибаться. Просто я отношусь к своей команде и партнерам как к семье. В свое время это привело к сложностям и ошибкам в выстраивании процессов. Сейчас я меняю подход в менеджменте. Компания переходит на новый уровень, наша следующая цель — выйти на международный рынок, установить партнерские отношения с представителями франшиз. И в этом деле мне важно объединиться с людьми с такими же ценностями, амбициями и целями.

На начальных этапах бизнес-партнерами выступили друзья, которые поверили в мою идею и ее реализацию. Теперь же новых партнеров привлекает популярность брендов, их масштаб, как финансовый, так и географический.

Какое участие принимают в бизнесе партнеры

Мои партнеры по бизнесу помогают мне в выстраивании стратегии, все важные стратегические решения принимаются при их участии. Операционная деятельность полностью на моей ответственности.

Как это помогает развитию компании

Четкое распределение ролей позволяет компании развиваться динамично. Важные решения принимаются сообща, а текущие процессы, которые требуют оперативной и быстрой реакции, закреплены за мной. Это позволяет быстро принимать решения. Есть систематизация процессов, есть единое позиционирование на рынке.

Вывод:

1. Искать партнеров для стартапа лучше среди знакомых и родных.

2. Когда бренд станет популярен, инвесторы и новые крупные партнеры придут сами.

Лаура Галиева, город — Нур-Султан, серийный предприниматель, @laura_galiyeva





О компании

Наша компания WonderLab занимается производством косметики. Я запустила этот проект три года назад. На следующей неделе начинаем ребрендинг, потому что при выходе на новые рынки столкнулись с вопросами товарного знака. Теперь наш бренд называется PROSTO — это честные, эффективные и доступные уходовые средства для современных девушек.

Когда я запускала проект, я была далека от beauty-индустрии. Но что было понятно сразу — эта сфера полна мифов, в ней много маркетинга, мы не понимаем, что находится в баночке, но покупаем, потому что верим рекламе, много убеждений и шаблонов о красоте. Поэтому мне было интересно внести в эту индустрию свое видение о честной красоте, об эффективности, о том, что настоящая красота внутри, а не снаружи, и главное — содержимое, а не баночка.

О бизнес-партнерстве

Спустя год после начала работы над проектом я поняла, что нужно расширяться в другие страны. Так как это ретейл, есть старые бизнес-модели, где продукция продается через дистрибьюторские компании. Мне же хотелось нового подхода — коллабораций, творчества, поэтому у меня изначально было понимание, что в других странах я буду искать девушек, которые готовы будут идти вместе со мной в модели партнерства.





Я нашла бизнес-партнера случайно. В 2020 году, к моменту, когда я решила, что нам нужно развиваться дальше, наступила пандемия, и все границы закрылись. В это время было много онлайн-нетворкинга. И в один из дней мне позвонил знакомый и сообщил, что есть девушка, с которой нам нужно обязательно познакомиться и поговорить. Мы побеседовали с Витой, и сразу стало понятно, что она именно тот человек, который был нужен.

Какое участие принимают в бизнесе партнеры

У нас полноценное партнерство — мы работаем вместе и одинаково делим ответственность. Но у каждого есть свои сильные стороны, поэтому мы разделяем вопросы, которыми занимаемся. Вита отвечает за продажи, коммуникации, маркетинг. Я отвечаю за стратегию, систематизацию и построение процессов. То есть моя часть — это концептуальные вопросы, а ее часть — операционные.

О том, как это помогло в развитии бизнеса

Партнерство очень круто развернуло всю нашу историю. До этого наш продукт продавался в России, но очень вяло. Сейчас же мы стали набирать обороты. В любом бизнесе, а особенно в ритейле, обязательно нужен человек, который понимает рынок. Невозможно эффективно заниматься каким-либо рынком дистанционно.

Вывод:

1. Чтобы найти партнера, нужно быть открытым к новым знакомствам и контактам.

2. Для выхода на новый рынок нужно искать партнера, который этот рынок знает.

Дастан Омуралиев, город — Бишкек, предприниматель, генеральный директор ОсОО «Экопродукт Азия», facebook, @dasomur





О компании

Нашей компании недавно исполнилось восемь лет. Мы занимается производством соков прямого отжима. В данный момент являемся лидерами в Центральной Азии в своем сегменте.

О бизнес-партнерстве

Изначально бизнес-партнеров я привлекал по простой причине — мне не хватало финансовых ресурсов, чтобы запустить проект. Компания была основана в 2013 году, на тот момент нас было три партнера.

Когда я понял, что мне необходим партнер по бизнесу, я начал искать его среди друзей и родственников. В итоге им стал знакомый знакомого.

Выбор человека, с которым вы будете строить совместный бизнес — это очень непростой процесс. Любой потенциальный партнер смотрит на концепт, бизнес-модель и, прежде всего, на инициатора проекта и только после этого принимает решение. Мне нравится выражение: «Выбор партнера по бизнесу — столь же важен, что и выбор партнера по жизни». Прежде чем заводить бизнес-отношения, тоже важно хорошо узнать человека и его взгляды.





Какое участие принимают в бизнесе партнеры

Есть большая разница между партнером и инвестором. Часто бывает, что в компании есть несколько учредителей, один из них — управляющий партнер, а остальные — это портфельные инвесторы. Конечно, идеальным я считаю вариант, когда партнер задействован в бизнесе, заинтересован в развитии компании. Но это не значит, что он должен вовлекаться в операционную деятельность.

В моем случае партнер принимает участие в принятии решений стратегического характера. А вся операционная деятельность осуществляется командой.

Как это помогло в развитии бизнеса

Когда есть партнер — это всегда упрощает работу, поддержка оказывает положительное влияние на деятельность компании в целом. Я благодарен каждому из партнеров, с которым работал, потому что я научился чему-то новому. Каждый опыт по-своему уникален, но в целом он делает тебя более подготовленным к моментам, которые могут произойти в будущем.

Вывод:

1. Прежде чем входить в партнерские отношения, важно хорошо узнать человека и его взгляды.

2. Наличие бизнес-партнера упрощает работу.