Предприниматели из Алматы о том, за что любят город и как он повлиял на их жизнь

Инна Апенко, родной город — Алматы, основатель и генеральный директор ТОО Mimioriki





Я родилась в Алматы, это мой родной город. Я бы сравнила Алматы с ощущением бабушкиного дома, где тебя всегда ждут и окружают родные люди, где тепло и светло, тебя принимают таким, какой ты есть.

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Темирлан Ахимов, родной город — Алматы, предприниматель





Я с детства играл в видеоигры, вырос на них. В 11-12 лет хорошо изучил интернет, создавал первые сайты, взламывал чужие. Зарабатывал на дизайне и трехмерном моделировании для игр.

После учебы в Штатах работал в сфере IT, был директором IT-департамента в «Казпочте», после руководил IT-направлением в «Алма ТВ», был региональным менеджером по развитию «Яндекса» в Казахстане. А когда люди стали чаще использовать слово digital, полностью ушел в эту сферу.

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Анна Шелепова, родной город — Алматы, предприниматель, президент ОФ Sport Concept, социальный предприниматель, PR-секретарь кинофестиваля «Евразия»





Мы благоустроили около 20 дворов и вышли за пределы Алматы. Еще мы создали шесть секций, а в рамках меморандума между акиматом города и при поддержке AsiaCredit Bank футболом в наших секциях бесплатно занимается более 100 детей. Мы хотим возродить дворовой спорт, проводить районные и городские турниры.

Меня часто спрашивают, зачем мне это нужно. Главный мотиватор — моя семья, весь проект начался ради нашего сына. В этом проекте мы решаем вопрос доступности спорта для детей. Понимаю, что благодаря этому, в первую очередь, меняется качество моей жизни, моего ребенка. Мы выходим во двор и чувствуем себя хорошо и безопасно.

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Тимур Актаев, родной город — Алматы, основатель марки NB! и «Простые вещи», промдизайнер, дизайнер интерьеров





Алматы — непростой город. Когда оказываешься в новом городе, классно потеряться и потом найти выход. В Петербурге, где я тоже жил, у меня любимые места именно те, где я нашел себя. И, видимо, оттого, что Алматы — родной город, здесь сложно потеряться.

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Рамиль Мухоряпов, родной город — Алматы, сооснователь интернет-холдинга Chocofamily





Нам повезло со стартовыми условиями, у нас потрясающий климат. Жаркое, солнечное лето, снежная, но тоже солнечная зима, а весной все цветет, осенью везде красивые желтые листья. Нам повезло с горами, речками, которые у нас есть. Для полной картины не хватает моря.

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Айгуль Шамшилдаева, родной город — Алматы, генеральный директор кадрового агентства Global Resources, бизнес-тренер, генеральный директор AIWC





Мне нравится, что наш город — это жемчужина, окруженная горами. И можно выехать в горы в любой момент. У Алматы есть свой шарм, душа.

Мне нравятся наши парки, сквер на старой площади. Люблю гулять весной, когда цветут сады, и осенью после дождя чувствовать терпкий, горький, но приятный запах листьев.

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Ерлан Манатаев, родной город — Балхаш, владелец/ тренер фитнес-клубов Golden Eagle CrossFit





В 1997 году я приехал в Алматы, чтобы начать учебу в бывшем Нархозе, затем я уехал по программе «Болашак» на учебу в США. По приезде в Казахстан несколько раз переезжал из Алматы в Астану и обратно. Астана и Алматы — это два разных города, они подходят для разных типов людей и этапов жизни. Сейчас у меня задачи творческого характера, и для их выполнения мне подходит Алматы. И под мой спортивный стиль жизни также подходит именно этот город — здесь есть лыжи, горы для походов, много спортивных комплексов. Спортивное сообщество в Алматы более активное, чем в других городах.

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Асхат Баймагамбетов, родной город — Алма-Ата, генеральный директор ТОО «Гирей»





Я коренной алматинец. Считаю, что ни один город не сравнится с Алматы, здесь есть своя душа. Алматы оставляет отпечаток на тех, кто здесь живет. Я прожил пять лет в Москве, но затем вернулся в Алматы — это мой город. Как говорят: «Где родился, там и пригодился».

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Найля Калтаева, родной город — Алматы, управляющий партнер компании Pro Rest (Vino da Puri, Dedas Puri, Сова)





С Алматы меня связывают разные воспоминания: хорошие, плохие, детские, юношеские. С этим городом меня связывают мои дети. Раньше я не понимала, но сейчас, когда куда-нибудь езжу, путешествую, то говорю спасибо за то, что я родилась и живу в Казахстане, потому что мне здесь комфортно, именно в Алматы. Здесь я состоялась и поняла, чего хочу.

Алматы — свободный город, со своей душой. Когда приезжаешь в какой-то город, то чувствуешь от него какую-то энергию. В этом городе моя энергия. Также я люблю тепло, и для меня важно, что климат Алматы совпадает с моими предпочтениями.

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