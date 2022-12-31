Предновогодняя встреча добрых друзей

27 декабря в Rixos President Astana состоялась встреча, организованная Halyk Bank для своих партнеров. Во время праздничного завтрака банкиры и клиенты подвели итоги уходящего года и поделились своими впечатлениями.







Жанар Рахимова, директор регионального филиала Halyk Bank в г. Астана



Я работаю в Halyk Bank 28 лет, а в Астане живу 18 лет. Для меня это замечательный город с интересными людьми.



Сегодня мы собрали наших клиентов, чтобы подвести итоги года в неформальной обстановке за дружеским завтраком. Клиенты банка — это уже почти семья, поэтому такие мероприятия должны быть традицией, чтобы проговаривать свои планы в начале года, а в конце — подводить итоги. Подобные взаимоотношения приводят к хорошему партнерству и долгой работе. Например, сегодня тут есть клиенты, работающие с нами уже четверть века. Мы гордимся этим партнерством.

Тимур Вольтман, директор ТОО Westa-Forse

Мы работаем на рынке уже больше 13 лет и все это время сотрудничаем с Halyk Bank, потому что атмосфера тут теплая, ребята отзывчивые и чуткие. Мы уже одна семья. Спасибо им за это.

Гульнара Байсарина, генеральный директор ТОО SELENA INSULATIONS — «СЕЛЕНА ИНСУЛЕЙШНС»

«СЕЛЕНА ИНСУЛЕЙШНС» — производитель и дистрибьютор строительной химии. На мировом рынке мы занимаем третье место. В Казахстане работаем уже 20 лет.

С Halyk Bank мы сотрудничаем с прошлого года. Наша компания начала активно расширяться, и нам нужен был надежный партнер.

Одним из важных пунктов для нас стал менеджмент Halyk Bank — это клиентоориентированный персонал, сервис и удобство использования приложения.

Хотела поблагодарить Halyk Bank за внимание, умение идти навстречу нашим предпочтениям и пожеланиям. Здесь работает сильная команда с крутым персоналом!

Олеся Струкова, главный бухгалтер ТОО «Экспромт-3», ИП Нигай К. А.

Мы работаем с Halyk Bank относительно недавно, но нам подошли все условия для общего сотрудничества. На момент выбора подходящего партнера все банки уже подняли ставки, а Halyk Bank оставил ставки, которые были удобны именно нам.

Нам нравится работа менеджеров Halyk Bank, которые все сами решают. Если это электронные помощники, то все происходит онлайн. Например, у нашей компании и Halyk Bank есть синхронизация программ, а у других банков такой возможности нет. Это ручной труд, от которого мы ушли.

Желаю Halyk Bank дальнейшего процветания!

Адина Кунакбаева, директор ТОО «АХК ДАРКАН ДАЛА»

Последние полгода мы сотрудничаем с Halyk Bank, что для нас важно, потому что в такое сложное время банк уделил нам время, а сотрудники способствовали взаимовыгодному партнерству.

Мобильность, профессионализм, внимание к деталям и молниеносное решение всех важных вопросов — вот те характеристики, на которые мы обратили внимание в работе Halyk Bank.

Желаем не останавливаться на достигнутом, расти и учиться!





В честь мероприятия Halyk Bank дарил различные подарки, в том числе разыгрывал фены Dyson. Для Halyk Bank важна забота о своих партнерах, потому что именно внимательное отношение становится фундаментом долгого взаимовыгодного сотрудничества.