Правитель Египта из казахских степей: «Султан Бейбарс» в «Астана Балет»

17 и 18 февраля на сцене театра «Астана Балет» состоится показ балета «Султан Бейбарс» в хореографии главного балетмейстера театра Мукарам Авахри, посвященный 800-летнему юбилею Основателя династии мамлюков в Египте.

Именно за этот спектакль Мукарам Авахри удостоилась Национальной премии в области искусства Umai в номинации «Лучший хореограф».

«Султан Бейбарс» — один из самых ярких спектаклей в афише столичного театра, в котором авторы размышляют о том, что стоит за достижением высшей власти, какую цену платит герой за трон и желание его удержать.