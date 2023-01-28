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Правитель Египта из казахских степей: «Султан Бейбарс» в «Астана Балет»
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Сегодня в 10:25

Правитель Египта из казахских степей: «Султан Бейбарс» в «Астана Балет»

17 и 18 февраля на сцене театра «Астана Балет» состоится показ балета «Султан Бейбарс» в хореографии главного балетмейстера театра Мукарам Авахри, посвященный 800-летнему юбилею Основателя династии мамлюков в Египте.

Именно за этот спектакль Мукарам Авахри удостоилась Национальной премии в области искусства Umai в номинации «Лучший хореограф».

«Султан Бейбарс» — один из самых ярких спектаклей в афише столичного театра, в котором авторы размышляют о том, что стоит за достижением высшей власти, какую цену платит герой за трон и желание его удержать.

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