PR и маркетинг в IT. Как перейти в востребованную отрасль и работать с технарями

Отличается ли PR и маркетинг в такой специфичной и динамичной сфере, как IT от других направлений? Требуются ли особенные навыки и знания для работы в этом направлении? Опытом поделились действующие маркетологи и PR-менеджеры топовых IT-компаний Казахстана.





Камила Аким, PR менеджер IT-холдинга Kazdream, @kazdream.kz

Как пришла в IT-сферу





Ровно год назад я пришла на работу в IT-холдинг Kazdream. За плечами у меня 15-летний опыт в журналистике, PR и маркетинге, но в IT опыта не было.

Еще одна сложность заключалась в том, что компания существовала на рынке уже 5 лет, в ней работало 450 сотрудников, а PR-отдела до моего прихода не было. Первое время коллеги, в буквальном смысле, убегали от меня, стеснялись давать интервью, сторонились публичности. Было сложно убедить команду в эффективности открытости при продвижении IT-продуктов.

Но спустя год работы, картина изменилась. Сейчас разработчики приезжают из других городов, чтобы бы дать интервью журналисту либо принять участие в какой-либо PR-активности, потому что увидели положительный эффект от PR-продвижения.

Об особенностях PR в IT





PR в IT значительно отличается от других направлений. Большая часть работы находится под NDA — это соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, что значительно осложняет работу. Приходится изощряться и придумывать инфоповоды, которые не навредят основной деятельности компании, но в тоже время будут интересны журналистам и блогерам. Это интересный процесс. Можно дать раздолье своим творческим способностям.

Советы и рекомендации





IT-специалисты — народ непростой. Большинство технарей твердо уверенны в том, что если пресс-релиз, статья или пост на «Хабр» не будет содержать узкоспециализированных терминов, то донесение информации о новой разработке провалится, а коллеги-айтишники поднимут на смех в профессиональном сообществе. Но это не всегда так. Зачастую, заумные термины усугубляют ситуацию и запутывают журналистов, которые не разбираются в технологиях. Что, в свою очередь, мешает выстраиванию четкой коммуникационной стратегии и снижает уровень продвижения нового IT-продукта на рынок. Поэтому мой самый главный совет новичкам — не уступайте технарям! Передавайте информацию в массы максимально доступным языком.

Жигер Шуданбеков, PR-менеджер Kolesa Group, @kolesagroup

Как пришел в IT-сферу





Мой вход в IT-сферу начался с позиции SMM-менеджера в интернет-магазине Flip.kz. Был июль 2018 года? и в Казахстане это была новая, модная профессия, не такая популярная, как сейчас. До этого я работал журналистом в карагандинской газете «Новый вестник».

Необходимыми навыками были умение грамотно писать и добывать информацию. Поэтому специальных знаний, образования, курсов не потребовалось. Трудностей также не возникло. От меня требовался план действий, написание текстов. То же самое я делал раньше, работая журналистом. Изменился лишь характер текстов и их объем. Переквалификация прошла гладко.

Сейчас я работаю в компании Kolesa Group.

Об особенностях PR в IT





Я работал в отделах маркетинга и PR только в IT-компаниях. Могу сказать, что работа здесь подразумевает особенные каналы коммуникации. Например, огромные сообщества, как «Хабр». Контент, который туда пишут, отличается от того, что пишут в Forbes. Поэтому PR-специалист в IT должен немного разбираться в языках программирования и разных IT-направлениях.

Главное уметь доступно рассказывать о компании, ее продуктах, доносить ценности и быть честными, открытыми с клиентами и сотрудниками. Также важно следить за трендами и общаться с целевой аудиторией, используя разные коммуникационные каналы: социальные сети, мессенджеры, СМИ, email-рассылки, push-уведомления, YouTube, подкасты.

Советы и рекомендаци и





Пиарщик должен хорошо понимать бизнес-цели и стратегию компании, чтобы вовремя реагировать и транслировать правильную информацию.

Так как большая часть работы PR связана с медиа, а именно, со СМИ, специалистам важно уметь работать с журналистами и редакторами. Нужно находить баланс между тем, что вам нужно опубликовать и тем, что нужно редакции. Всем все равно на достижения вашей компании. Тема статьи должна приносить пользу не только бренду, но и читателям того или иного СМИ. А значит, контент должен быть интересен обычным людям.

Но в зависимости от вашего посыла меняется и СМИ: что-то нужно транслировать в бизнес-издания, что-то в lifestyle-издания, профильные Telegram-каналы, YouTube или соцсети инфлюенсеров.

В целом хороший пиарщик должен дружить с журналистами, своими коллегами, а также другими пиарщиками, быть их надежным партнером.

Улпан Рамазанова, медиа-менеджер холдинга Chocofamily, @chocofamily.kz

Как пришла в IT-сферу





Я пришла в IT-сферу и вообще в PR из журналистики. Раньше была главным редактором городского издания The Village Казахстан.

Журналистика делает тебя универсальным специалистом, поэтому в процесс влилась быстро. У меня уже была база медиа-знакомств, понимание медиа-рынка, умение рассказывать истории и решать кризисные ситуации.

Окончательно перестроиться помогла наша команда PR-отдела, коллеги были на подхвате и всегда подсказывали. Отмечу, что мой руководитель — Алишер Еликбаев, один из известнейших и опытных пиарщиков в стране.

Об особенностях PR в IT





IT — максимально динамичная сфера с высокой конкуренцией, поэтому инфоповодов и видов взаимодействия со СМИ здесь достаточно.

Мне нравится, что можно работать с большими данными, собирать для коллег из медиа действительно интересные новости. Нравится и гибкость компании, можно быстро вносить изменения в продукт и процессы. Отзывчивый к обратной связи продукт приятнее и проще продвигать на рынке.

Советы и рекомендации





Будьте готовы прокачивать большое количество навыков: знакомиться с миром инвестиций, бизнеса, финансов и технологий, вести таблицы и продумывать креативы, продюсировать съемки и мероприятия, писать тексты и вести коммуникацию с огромным количеством людей.

Следите за экспертами, постоянно обновляйте знания, будьте гибкими и не сдавайтесь.

Асель Кужахметова, руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ компании-разработчика системы «Сергек», @otgroupkz

Как пришла в IT-сферу





Работать в IT-сфере я начала после пяти лет работы в госкорпорации «Правительство для граждан», где среди прочего мы занимались продвижением цифровизации госуслуг. Но, тем не менее, была далека от IT и искренне считала, что киберщит — это что-то марвеловское. Освоиться в компании помогли наш СЕО, коллеги, умение добывать информацию и быстро учиться.

Об особенностях PR в IT





В любой IT-компании есть флагманский продукт, вокруг которого строятся связи с общественностью. В нашем случае —это продукт, касающийся общественной и дорожной безопасности. В первое время работа по PR была сконцентрирована на информационной работе вокруг него, мы использовали как традиционные методы распространения информации, так и цифровые.

Сегодня мы понимаем, что внутренний PR компании не менее важен, потому что в нашей отрасли привлечь и удержать сотрудника — задача первостепенная. Из инструментов здесь будут полезны социальные сети, отраслевые интернет СМИ, экспертные площадки, ивенты и прочее.

Пиарщик должен знать продукты своей компании и уметь доступно донести до всех его социальную и общественную значимость.

Советы и рекомендации





Не бойтесь менять сферу на IT. Миф о необщительных айтишниках в растянутых свитерах уже давно неактуален. Сегодня IT-специалисты — прогрессивные технологичные и прокачанные эксперты, у которых можно почерпнуть много знаний и стать на ступень выше. Если вы сумеете найти подход к коллегам, то грамотные спикеры и интересные инфоповоды, а значит качественный контент вам обеспечены.

Алена Абсалямова, главный маркетолог BTS digital, @btsdigital.kz

Как пришла в IT-сферу





Я пришла в IT сферу полтора года назад на позицию интернет-маркетолога IT-продуктов. Сразу поняла, что скучать не придется. Продукты разного направления требуют индивидуального подхода.

Прежде всего пришлось разбираться в терминологии, свойственной маркетингу и аналитике IT. Несмотря на немалый опыт в маркетинге, почувствовала острую необходимость в обучении и первым делом купила курсы по аналитике мобильных приложений, особенностям продвижения стартапов, а также начала изучать работу по скрам и аджайл.

Об особенностях PR в IT





Для того, чтобы быть маркетологом в IT, важно постоянно учиться и быть максимально гибким специалистом. Нет никакой единой формулы успеха продвижения. Те инструменты, которые работают для одного продукта, могут совершенно не подойти для другого, а времени на раздумья, как правило, нет.

Советы и рекомендации





Маркетинг в IT научил меня работать с гипотезами. Не нужно бояться пробовать и тестировать совершенно разные инструменты. Главное — делать как можно больше предположений, замерять результаты и искать те формулы, которые подходят здесь и сейчас.

Как пришла в IT-сферу





Мой путь в PR начался со сферы технологий — специалистом по работе со СМИ, рекламе и корпоративному порталу филиала АО «Казахтелеком». На первом совещании я чувствовала себя иностранкой, все говорили на непонятном мне языке, я записывала все слова без пробелов, просто так, как слышу. Затем ловила коллег и просила на пальцах объяснить мне, что такое «ШПД» и «радиорелейка». Благо, рядом работали отзывчивые и добрые люди. После я работала в продажах, и тут уже основательно прокачала свои скилы.

Дальше начался мой самый длинный отрезок в карьере — в PR и маркетинге NITEC, где я погрузилась в сферу автоматизации услуг, поняла как работает ITSM, на что влияет отсутствие интеграции между базами данных и информационными системами госорганов, зачем нужны модификации и дальнейшее тестирование сервисов. Потом еще нужно было уже по-человечески объяснять людям, почему их данных нет на портале eGov.

Трудности бывали. Технари часто закатывают глаза и попросту игнорируют, если ты не в теме. Поэтому приходится постоянно учиться.

Сейчас в QazCloud тоже начинаешь гуглить, что такое HiperScale, OpenStack и кубернетес, чтобы понять, о чем можно рассказать общественности.

Особенности PR в IT





В других направлениях я пока не работала. Но думаю в IT постоянные изменения — это константа. Технологии развиваются ежеминутно, и хочешь не хочешь ты должен быть в тренде. Поэтому тут нет застоя и это самое крутое.

Советы и рекомендации





Если вы выбрали данную сферу, я вас искренне поздравляю, у вас всегда будут интересные инфоповоды и куча работы.

Не стесняйтесь задавать вопросы, даже самые глупые. Дружите с техническим блоком, но помните, что Google — все-таки Ваш лучший друг. Вооружитесь знаниями о проекте, дайте понять, что Вы в теме и тогда даже самый суровый технарь-интроверт откроет Вам свое сердце.