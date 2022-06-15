PR-агентства, которые занимаются продвижением IT-компаний

Рассказываем об агентствах на территории СНГ, которые занимаются продвижением брендов и компаний в сфере IT.





Коммуникационное агентство 2L

Агентство больше 20 лет занимается продвижением IT-компаний и брендов. За это время они набрали базу из более, чем 100 брендов, которые работают в сфере технологий. Офис находится в Москве. Среди клиентов 2L такие известные компании, как Toshiba, Philips, Acer, Asus и другие.





Международное ивент-агентство, которое также представляет услуги как агентство полного цикла. Офис находится в Алматы. В сфере услуг агентства digital-маркетинг, куда входит создание сайта, продвижение бренда, SEO-оптимизация и другие.









Коммуникационная группа начала свою деятельность в 2003 году. Компания занимается технологическим PR и работает на территории России и стран СНГ. Также в Бишкеке расположено PR-агентство «Гуров и партнеры — Центральная Азия». Они сотрудничают с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.





Креативное агентство 360

Работает с 2014 года. Офис агентства находится в Ташкенте. Команда занимается брендингом и коммуникациями, сотрудничают со стартапами и крупными компаниями.





Занимают первое место в локальном рейтинге Digital PR. Агентство занимается разработкой PR-стратегии, SMM, работает со СМИ, выстраивает внутренние процессы, организует съемки, участие в разных мероприятиях и конкурсах.





enDESIGN branding agency





Санкт-Петербургское агентство занимается стратегическим брендингом и разработкой digital-проектов с 2006 года. В сфере их услуг продвижение IT-компаний через разработку презентации бренда, создание и сопровождение IT-продукта, рекламную кампанию бренда.





Коммуникационное агентство PR Partner

Коммуникационное агентство работает с 2006 года. Они фокусируются на четырех аудиториях компании: СМИ, клиенты, сотрудники и партнеры. С 2012 года компания сотрудничает с зарубежными агентствами из Азии, Европы и США.

Бюро стратегических коммуникаций предоставляет услуги по дизайну и PR как для стартапов, так и для крупных компаний. Бюро может помочь выстроить отношения со СМИ, визуализировать бренд через составление дизайна и продвигать в социальных сетях. В списке их клиентов Hyundai, Mercedes-Benz, Huawei, Renault6 Lexus, Kia и другие.









PR и digital-агентство с филиалами в Москве и в Алматы. iTrend работают с высокотехнологичными компаниями. В их услуги входит PR и корпоративные коммуникации для b2b, SMM, лидогенерация, поиск и привлечение профильных стартапов в корпоративные акселераторы.