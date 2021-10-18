Появился трейлер 13 сезона британского сериала «Доктор Кто»

Первая серия из шести выйдет 31 октября. В ролике показали Доктора и ее спутницу Яз, к которым присоединился новенький по имени Дэн.

Их ожидают противники — плачущие ангелы, киберлюди, сонтаранцы и уды. Кое с кем они встретятся впервые — инопланетянами и загадочными карванистами.

Новых персонажей сыграли британский комик Джон Бишоп и Джейкоб Андерсон, наиболее известные по роли Серого Червя в «Игре престолов». Все серии будут объединены общей сюжетной линией, а после этого выйдут еще три спецэпизода.

Источник: daily.afisha.ru