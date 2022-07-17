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Появился новый трейлер аниме «Судзумэ закрывает двери» от Макото Синкая
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Вчера в 10:25

Появился новый трейлер аниме «Судзумэ закрывает двери» от Макото Синкая

В сети появился трейлер аниме «Судзумэ закрывает двери», режиссером и сценаристом которого стал Макото Синкай. За создание анимации отвечает Масаеси Танака, работавший с Синкаем над аниме «Твое имя» и «Дитя погоды».



17-летняя Судзумэ проживает в небольшом городке на острове Кюсю. И однажды на ее пути попадается загадочный путешественник, который хочет отыскать некую дверь. Вместе они достигают цели, обнаруживая дверь посреди руин. Стоит Судзумэ открыть ее, как она запускает необратимый процесс — загадочные двери начинают распахиваться по всей Японии, а вместе с ними в мир попадают опасные стихийные бедствия. Чтобы предотвратить происходящее, Судзумэ нужно отправить в путешествие и закрыть все двери.

Премьера картины состоится 11 ноября этого года.

Источник: kanobu.ru

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