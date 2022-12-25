Появились подробности аниме спин-оффа «Очень странных дел». Он расскажет о братьях-близнецах из Токио

Аниме-сериал носит предварительное название «Очень странные дела: Токио». Его сюжетные события развернутся на окраине японской столицы. Там живут главные герои — братья-близнецы, которые обожают играть в видеоигры. Их привычная жизнь кардинально изменится после столкновения с потусторонним миром. Мальчикам предстоит отправиться в захватывающее путешествие по Изнанке, где их будет подстерегать множество открытий и опасностей. Аниме станет первым мультипликационным проектом франшизы.

Именно с него должен начаться релиз других сериалов по мотивам популярной вселенной.

Действие анимационной ленты будет происходить в 80-х годах, как и в случае с оригинальном шоу.

В общей сумме хронометраж сериала может составить около шести часов.

Источник: srsly.ru