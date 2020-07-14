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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Появились новые кадры со съемок «Не время умирать»
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Сегодня в 10:14

Появились новые кадры со съемок «Не время умирать»

В Сети опубликовали новое фото со съемок и кадр из фильма «Не время умирать». На кадре запечатлены герои Дэниэла Крэйга и Рэйфа Файнса.

Ранее режиссер Кэри Фукунага заявил, что в 25-м фильме о Джеймсе Бонде его ждет самый опасный злодей за все время. Сам фильм расскажет о том, как агент 007 отправился на заслуженный покой, но ему приходится прервать отдых из-за необходимости вновь спасти мир.

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Премьера картины была назначена на 9 апреля, однако была перенесена из-за пандемии на 19 ноября 2020 года.

Источник: film.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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#невремяумирать #джеймсбонд #кадры
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