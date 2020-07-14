Появились новые кадры со съемок «Не время умирать»

В Сети опубликовали новое фото со съемок и кадр из фильма «Не время умирать». На кадре запечатлены герои Дэниэла Крэйга и Рэйфа Файнса.

Ранее режиссер Кэри Фукунага заявил, что в 25-м фильме о Джеймсе Бонде его ждет самый опасный злодей за все время. Сам фильм расскажет о том, как агент 007 отправился на заслуженный покой, но ему приходится прервать отдых из-за необходимости вновь спасти мир.





Премьера картины была назначена на 9 апреля, однако была перенесена из-за пандемии на 19 ноября 2020 года.

Источник: film.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru