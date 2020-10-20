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Появилась казахская озвучка сериала «Рик и Морти»
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Сегодня в 12:45

Появилась казахская озвучка сериала «Рик и Морти»

Студия озвучки на казахском языке «Гур Гур Апщение» выпустила первые три серии сериала «Рик и Морти» на казахском языке. Об этом рассказал Бексултан Казыбек, один из авторов проекта и участник команды Jokeasses.

Пилотный выпуск — это адаптация мультсериала «Рик и Морти», которая напрямую переводилась с английского языка. Цензуры в озвучке нет.

Источник: the-village.kz

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