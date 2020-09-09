POS-терминал в смартфоне. Halyk Bank запустил приложение для приема бесконтактных платежей

Теперь предприниматели могут принимать бесконтактные платежи со смартфона через приложение Halyk Pos.
Приложение Halyk Pos основано на технологии бесконтактных платежей, оно позволяет без дополнительного оборудования превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал. Halyk Pos предназначен для малого бизнеса в сфере услуг и ретейла.
Гульсум Душатова, директор департамента транзакционного бизнеса Halyk Bank
Приложение Halyk Pos предназначено для микро- и малого бизнеса, который заинтересован в сокращении издержек по наличным платежам и более активному приему безналичных платежей. Такое технологическое решение расширяет возможности приема электронных платежей, позволяет увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга. В свою очередь, и клиенты получают возможность быстрой, удобной и безопасной оплаты при помощи бесконтактных технологий.
Для того чтобы предприниматель начал принимать оплату через технологию бесконтактных платежей, необходимо скачать приложение Halyk Pos и заключить договор эквайринга с Halyk Bank. Установив приложение Halyk Pos, которое может полностью заменить собой POS-терминал, предприниматель получает доступ ко всем функциям бесконтактного POS-терминала без дополнительных устройств.
Основные преимущества Halyk Pos:
— смартфон вместо POS-терминала, не нужно покупать дополнительное оборудование
— бесконтактный прием платежей 24/7
— оплата картами любых банков и платежи смартфонами
— детализированная отчетность об операциях
— соблюдение законодательства по приему платежей
— подключение клиентов всех банков.
Функции Halyk Pos:
— прием оплат по картам любых банков
— прием платежей смартфоном с Homebank Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay
— отмена и возврат платежей
— отправка электронных чеков
— просмотр списка и деталей по операциям.
Принимайте платежи без комиссий
К запуску Halyk Pos Halyk Bank подготовил специальные условия для предпринимателей*. Подключите сервис Halyk Pos с 1 сентября по 30 октября 2020 года и принимайте платежи по картам без комиссий до 30 ноября 2020 года.
Условия акции:
— 0% комиссия на все платежи через Halyk Pos до 30 ноября 2020 года
— лимит на льготный тариф на период акции — 1 000 000 тенге
— в случае превышения лимита бесплатных операций в рамках акции, взимается комиссия согласно действующим тарифам банка
— период проведения акции: с 1 сентября по 30 октября 2020 г.
— период действия льготного тарифа: с 1 сентября по 30 ноября 2020 г.
*Организатор акции вправе изменить условия акции или приостановить действие акции в одностороннем порядке.
Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.