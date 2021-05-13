Портал о кино Rotten Tomatoes запустит свой стриминговый сервис

Популярный сайт — агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes запустит собственный стриминговый сервис. Он будет называться The Rotten Tomatoes Channel.

Портал будет работать на платформе The Roku Channel, а затем появится на Peacock и Xumo. Пользователи проекта смогут круглосуточно смотреть контент. Изначально, он будет насчитывать порядка 100 часов кино и сериалов.

Какие именно шоу и фильмы можно будет увидеть на The Rotten Tomatoes Channel, пока не сообщается. Известно, впрочем, что в каталог сервиса войдут оригинальные сериалы, а также интервью и игры со звездами индустрии, например, Аквафиной или Джорданом Пилом.

Ключевым отличием от других стриминговых платформ, станет принцип работы. The Rotten Tomatoes Channel не будет показывать программы и картины по запросу, его вещание окажется линейным, как у привычных телевизионных каналов, причем бесплатным.

Источник: daily.afisha.ru