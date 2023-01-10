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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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Популярный американский блогер MrBeast снял ролик с кыргызстанским тиктокером
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Сегодня в 10:00

Популярный американский блогер MrBeast снял ролик с кыргызстанским тиктокером

Популярный американский блогер MrBeast снял ролик с кыргызстанским тиктокером Аргеном Керимовым.

@mrbeast Sigma x Beast #sigma @argenby • sigma ♬ WORTH NOTHING - Fast & Furious: Drift Tape/Phonk Vol 1 - TWISTED

MrBeast — американский видеоблогер, деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube. Считается самым популярным видеоблогером англоязычного сегмента видеохостинга YouTube.

Блогеры сняли видео в рамках челленджа Sigma. Ролик набрал более 78 миллионов просмотров и 10 миллионов лайков.

Источник: 24.kg

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