Популярный американский блогер MrBeast снял ролик с кыргызстанским тиктокером Аргеном Керимовым.
@mrbeast Sigma x Beast #sigma @argenby • sigma ♬ WORTH NOTHING - Fast & Furious: Drift Tape/Phonk Vol 1 - TWISTED
MrBeast — американский видеоблогер, деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube. Считается самым популярным видеоблогером англоязычного сегмента видеохостинга YouTube.
Блогеры сняли видео в рамках челленджа Sigma. Ролик набрал более 78 миллионов просмотров и 10 миллионов лайков.
Источник: 24.kg