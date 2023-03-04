Популярные продюсеры из Центральной Азии о вдохновении, нетворкинге и где любят проводить свободное время

Познакомились с продюсерами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и узнали, где они проводят свободное время, как вдохновляются, что предпочитают слушать и смотреть, и какие бренды одежды выбирают.





Бахтияр Матянью, 35 лет, город — Бишкек, учредитель и продюсер 1.1STUDIO, @m_bahtiyar

О себе

Я один из учредителей и продюсеров 1.1STUDIO. Занимаюсь созданием сериалов, фильмов, съемкой рекламных и социальных роликов, а также продвижением компании с помощью блогерского сообщества.

Я активно занимаюсь триатлоном. Дважды проходил дистанцию Ironman70.3: один раз в Турции, второй раз на Иссык-Куле. А в 2022 году прошел полную дистанцию Ironman в Барселоне.

У нас в компании дружеская атмосфера. Партнеры, коллеги и все, с кем я работаю — это и есть мои друзья. В основном это люди из сферы продакшн.

Слушаю, читаю и смотрю

Музыку, как говорят мои друзья, я слушаю старческую. У меня нет определенных вкусовых предпочтений: слушаю все подряд, но приоритет отдаю песням, где ярко выражены вокальные данные исполнителя. Обожаю людей, которые круто поют.

В последнее время подсел на подкасты. В данный момент слушаю два: «Кинопроизводство» и «Поэпизодный Клан». В программах ребята классно рассказывают о кино и его создании.

Стараюсь не пропускать премьеры, которые случаются в Кыргызстане. Люблю то, что делают коллеги из Казахстана: проекты Salem Social Media, жду интересных проектов от Epicentrum.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют люди, которые фанатично относятся к своему делу. Люди, которые занимаются чем-то не потому, что это их работа, а потому, что это их страсть.

Вдохновляет нынешняя молодежь, которая выросла в эпоху тачскринов. Они яркие, креативные и смелые. У них меньше установок и рамок, которые в свое время были у нас.



Меня вдохновляют люди, которые фанатично относятся к своему делу

Еще люблю путешествовать, гулять по большим международным аэропортам, где много рейсов из разных стран. Здесь ты по-настоящему понимаешь, как разнообразен и удивителен мир.

В нашем городе вдохновение можно найти в горах. Нет идей — езжай в горы!

Где провожу свободное время

Отдыхать люблю в кругу семьи. Иногда нравится просто поваляться с семьей и посмотреть фильм с чипсами. Это может зарядить на всю неделю.





Люблю тихие и спокойные заведения. Нравится No Name Bar — там все свои.

Не так давно в Кыргызстане появилась Ассоциация Креативных Индустрий, которые организовывают много ивентов в нашей индустрии. Там всегда интересно, можно встретить единомышленников.

Где что купить

Определенных брендов, которые мне сильно нравятся, нет. Главное, чтобы было удобно.

Еркебулан Куришбаев, 34 года, город — Алматы, генеральный продюсер студии QARA, @qeshabulan





О себе

Я генеральный продюсер студии QARA, которая снимает рекламные ролики, музыкальные клипы и кино. Также мы продюсируем разного рода ивенты и музыкальный проект OYU.

Люблю футбол, загородный отдых и играть в Counter-Strike.

Мое окружение и друзья так или иначе связаны с моей профессией: кино или шоу-бизнес.

Слушаю, читаю и смотрю

Последние годы я слушаю только казахстанскую музыку. Например, песни таких артистов, как Orynkhan, Ali, ARO. Это невероятно талантливые исполнители, которые заслуживают быть популярными не только в Казахстане.

Из фильмов люблю сериалы вроде «Озарк», «Тьма» и «Во все тяжкие». Сценарии настолько уникальные и захватывающие, что можно пересматривать много раз.





Мне не всегда удается следить и искать новинки в творчестве среди авторов из Центральной Азии. Но я работаю в такой среде, где люди делятся друг с другом трендами и чем-то новым, поэтому всегда в курсе интересных проектов.

Что вдохновляет

Меня вдохновляет, когда в культурной среде появляются проекты, которые приносят пользу обществу. С таким желанием мы создавали OYU, чтобы молодые талантливые музыканты могли проявить себя и показать людям свое творчество.

Меня вдохновляет, когда в культурной среде появляются проекты, которые приносят пользу обществу

Не зря говорят: Алматы — культурная столица нашей республики. Здесь есть множество мест, в которых можно черпать вдохновение. Парки, музеи, галереи, аллеи, кафе и рестораны. Десятки мест и заведений, которые сделаны с любовью и вдохновением.

Где провожу свободное время

Всегда приятно проводить свободное время на улице Панфилова, где можно погулять, встретить разных людей, уличных музыкантов и интересные вкусные заведения. Еще люблю горы и леса, которые расположены в 20 минутах езды от города.

Мои любимые места в Алматы — это Теренкур и «Шымбулак».

В нашем городе каждую неделю проводится масса мероприятий, где можно познакомиться с разными людьми из творческой среды, наладить нетворкинг, встретить единомышленников. Это могут быть выставки, мастер-классы или тусовки.

Где что купить

Я не специалист в fashion-индустрии, но могу отметить бренды Qazaq Republic и Howe. Здесь всегда можно найти что-то трендовое, стильное и, главное, качественное.

Хабибулло Саидакром угли Набиев, 28 лет, город — Ташкент, продюсер, руководитель KHABI MEDIA COMPANY, @khabimedia

О себе

Я руковожу компанией KHABI MEDIA COMPANY. Мы снимаем коммерческие ролики для популярных компаний, а также видеоклипы. Я режиссировал многие проекты в составе KHABI MEDIA COMPANY. В качестве ведущего вел свою авторскую телепередачу «ПРЕМЬЕР» на канале Zoʻr TV с 2017 по 2019 годы.

Помимо работы, люблю смотреть фильмы разных жанров с коллегами и семьей. Нравится посещать кинотеатр. Регулярно хожу в спортзал и стараюсь не пропускать тренировки. Хотелось бы уделять больше времени семье.

В основном провожу время с коллегами по работе, общаюсь с семьей. В течение дня у меня много встреч с клиентами, а после работы мы иногда встречаемся с друзьями в семейном кругу. Еще я часто общаюсь со звездами и блогерами из Узбекистана, потому со многими мы дружим.

Слушаю, читаю и смотрю

Слушаю разную музыку по настроению: по большей части это саундтреки к популярным фильмам.

Люблю смотреть фильмы. Особенно мне нравится творчество Джеймса Кэмерона — гуру нашей сферы. Обожаю фильмы Мартина Скорсезе, Гая Ричи, Джорджа Лукаса, Питера Джексона. Еще мне нравится творчество Кристофера Нолана, особенно «Начало» и «Интерстеллар».

Среди моих любимых фильмов особую роль занимает серия «Пираты Карибского моря». Хочу снять такой же крутой фильм, как «Один дома». Чтобы его смотрели всей семьей на протяжении многих лет.

Я наблюдаю за творческими успехами коллег в сфере видеопродакшена, смотрю видеоклипы артистов из Центральной Азии. Мне очень нравится творчество Jah Khalib. Слушаю многие песни исполнителей из СНГ.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют люди! Когда я учился пятом классе, увлекался футболом и хотел стать профессиональным футболистом. Но получил сильную травму и два месяца пролежал дома. Тогда и стал смотреть фильмы. В тот период интернет еще не был так развит, поэтому все фильмы я смотрел на кассетах. Просил родителей и брата, чтобы они привозили что-то новое. В тот момент я познакомился с творчеством Джорджа Лукаса и серией фильмов «Звездные воины». У меня появилась любовь к сфере кино и желание в будущем снять подобное.





В нашем городе много заведений, где можно посидеть и спокойно пообщаться с друзьями и с коллегами. Но иногда хочется посидеть одному и подумать о новых проектах.

Меня вдохновляют люди

Когда у меня появляются идеи, я тороплюсь поделиться ими со своими коллегами: оператором Сарваром Собировым и с главном монтажером команды Бахадиром Касимовым. Мы обсуждаем разные моменты развития сюжета и находим новые решения. Это увлекательно. Также я делюсь идеями с мамой, сестрой и женой. Многие мои известные видео и ролики помогали корректировать мама и супруга.

Где провожу свободное время

Я люблю кафе «1991» — там вкусно и атмосферно.

Люблю отдыхать дома и выезжать на природу с семьей. С командой мы много путешествуем, часто организовываем тимбилдинги. Например, недавно побывали в Дубае и классно отдохнули. Когда вместе отдыхаешь и разделяешь счастливые моменты, это сближает.

Также я люблю выезжать в другие города с семьей. Мы отдыхаем за границей два-три раза в год. Я летаю за рубеж, чтобы поменять обстановку и заново влюбиться в свой город.

В Ташкенте мое любимое место — это заведение BEFIT, в одном из которых находится наш офис. Я люблю заниматься спортом в BEFIT PRO. Еще я обожаю «Экопарк», Magic Сity, где мы часто гуляем с семьей. Из природных мест нравятся Оршанские озера. Это классное место для пикника.

Меня часто приглашают на ивенты, презентации альбомов, где я встречаюсь со знакомыми и нахожу новые знакомства. Нетворкинг часто получается наладить в спортзале. Многие интересные сделки я заключал именно здесь.

Где что купить

Одежду я стараюсь покупать за рубежом. Чаще всего в Стамбуле, потому что хотя бы раз в год там бываю. Технику приобретаю в Дубае. Семейные покупки мы делаем на «Экобазаре». Иногда я заказываю вещи через приложение Uzum, которое недавно появилось в Узбекистане.

Чаще всего я ношу спортивную одежду. Люблю бренд Adidas, так как во время съемок мне важно, чтобы одежда была удобная. Часто выбираю обувь и экипировку Сolumbia. Нравится одежда Stone Island.