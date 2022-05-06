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Помощь иммигрантам в США. 9 программ здравоохранения, изучения языка и трудоустройства
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Вчера в 20:02

Помощь иммигрантам в США. 9 программ здравоохранения, изучения языка и трудоустройства

На территории США проживает около 42 миллионов иммигрантов, и эта цифра растет с каждым годом. Во многих штатах есть большое количество социальных программ, благодаря которым ваш период адаптаций пройдет более спокойно. О некоторых из них в материале.



Программы здравоохранения


США

Программа Medicaid


Программа медицинского страхования для малообеспеченных семей. У каждого штата свои правила и особенности. Обычно Medicaid включает бесплатное предоставление таких услуг, как визиты к врачу, госпитализация, а также оплата лекарственных препаратов.


Программа Medicare


Программа здравоохранения предназначена для пожилых людей в возрасте от 65 лет, инвалидов и людей с постоянной почечной недостаточностью. Как правило, она покрывает первичную медицинскую помощь и некоторые услуги.


Программа медицинского страхования детей — CHIP


Дети из малообеспеченных детей могут получать полное бесплатное медицинское страхование. Обычно оно покрывает все необходимые услуги. А в некоторых штатах действуют и другие бесплатные программы здравоохранения для детей раннего возраста.

Программы социальных льгот и пособий


штаты

Программа временной помощи нуждающимся семьям — TANF


В соответствии с этой федеральной программой малоимущие семьи получают рабочие места и определенную финансовую помощь от государства.


Программа льготных покупок продуктов — SNAP


Для нуждающихся иммигрантов в США существует программа льготных покупок продуктов.

Для приобретения пособия необходимо подать заявление в офисе SNAP и предъявить доказательства финансового неблагополучия. В некоторых штатах заявление можно подать онлайн. Стоит отметить, что размер пособий зависит от ежемесячного дохода, размера семьи и других факторов.


Центры по трудоустройству


Центры по трудоустройству дают направления на работу и предлагают список свободных вакансий. В некоторых центрах иммигранты могут пройти языковые курсы ESL или даже приобрести навыки другой профессии.

Как выучить английский


иммигранты

Языковые курсы для эмигрантов


Бесплатные курсы по изучению английского предоставляются в учебных заведениях, публичных библиотеках и общинах. Надо следить за обновлениями на сайтах учреждений или приходить лично. Некоторые такие курсы называются ESL, ESOL. Их также можно найти по ссылке, введя свой почтовый код или адрес.


Бесплатные школы для взрослых — Adult education center


Бесплатные школы организованы во всех крупных и во многих маленьких городах США. Найти такую школу в городе можно по ссылке, вводишь информацию о своем месте жительства и выбираешь опцию Еnglish as a second language.

Закончив курс в подобной школе для взрослых, можно пройти тест и получить справку о том, что ваших знаний хватает для поступления в колледж.


Speaking clubs


Для тех, кто не хочет терять время за партой, но интересуется speaking skills, советуем живое общение в специальных клубах. Такие встречи проходят в разных городах, а на сайте Meetup можно найти удобное месторасположение для себя. Здесь нет учителя, который будет вас поправлять, но есть компания людей, которая собирается в кино, музее, баре и общается на английском языке.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.