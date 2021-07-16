Поэзия, театр и искусство: интервью с молодым актером и поэтом из США

Дрю Дрейк, актер театра и поэт, выпускник Теннесийского университета, основатель проектов Shakespeare in shades и Soulfood sessions, @drewskiidrake









О себе и вдохновении

Я родился и вырос в семье военных. Из-за работы родителей мы переезжали почти каждые три года. Я успел пожить в Бельгии, Германии и США. Наверное,поэтому у меня не совсем обычное отношение к дому. Для меня дом — это не одно место, а лоскутное одеяло из множества разных мест. Я больше связываю дом с людьми, а не с местоположением. Когда думаю о доме, я думаю о друзьях, которых встретил в Германии, или об учителях из Флориды и Майами. Это особенные для меня люди. Я часто думаю о них, о том, как они делились своим опытом.

Меня вдохновляют путешествия. Я переезжаю с места на место, выступая, общаясь, работая с разными обществами. Мне интересно слышать о жизненном пути других людей — это помогает мне творить. Путешествия повлияли на то, каким образом сформировались мои ценности об обществе и людях. В новых местах я всегда стараюсь узнать больше о местном комьюнити. Считаю, что каждый человек может поделиться особенным личным опытом.

Как поэт, я нахожу вдохновение во всем, что меня окружает, особенно в людях. К примеру, я нахожу вдохновение в исторических деятелях. Две любимые личности: Зора Нил Херстон и Фанни Лу Хеймер. Каждая из них по-своему повлияла на меня.

Считаю, что каждый человек может поделиться особенным личным опытом

Зора Нил Херстон была прекрасным писателем. Она по-особенному смотрела на мир. Зора думала о факторах, которые делают общество таким, какое оно есть. Она смотрела на комьюнити как на целую науку. Так и я смотрю на сообщества — думаю о проблемах, с которыми оно сталкивается, о его истории и отношениях внутри этого сообщества.

Фанни Лу Хеймер была замечательным правовым активистом и общественным защитником. Она много работала против угнетения в Америке. Я часто думаю о том, как у нее получалось так глубоко чувствовать общество. Мне как писателю, Фанни Лу Хеймер помогла увидеть, как искусство, активизм и социальные изменения могут быть взаимосвязаны.

О поэзии и театре

Писать регулярно меня побудил учебный опыт — я окончил Университет Западной Каролины и продолжил обучение в университете Теннеси. Здесь я часто выступал на сцене или снимался. Это давало лишь одну перспективу, один взгляд и историю, но мне было интересно узнать и другие истории. Поэтому начал принимать участие в программах, которые помогали мне включиться в местное комьюнити. Я был частью многих мероприятий — от повышения грамотности до развития местной хип-хоп культуры.

Именно здесь я нашел истории, которые оставались за стенами университета. Это был впечатляющий опыт. Я стал больше интересоваться общественной работой, использовать искусство, чтобы помочь людям рассказать их истории и изменить нарратив.

На мой взгляд, театр занимает особое место в нашем обществе. Благодаря ему мы можем осветить много тем и концептов







Поэзия для меня — это самовыражение. Она позволяет высказать то, что я чувствую и открыто говорить на любые темы: от депрессии до межличностных отношений. Поэзия дает возможность задать вопрос: «Что такое мужественность?». Поэтому поэзия — это место, в котором я могу поделиться мыслями. Если мне не удобно делиться вслух, то я могу поместить мысли на бумагу и обдумать

C учебы в университете начался мой опыт публичных выступлений. Я был одним из соучредителей поэтического клуба при кампусе. Это была замечательная организация, которая приглашала для выступлений поэтов с мировым именем. Мероприятия в клубе оказали на меня большое влияние. Я начал больше выступать, участвовать в slam-poetry — поэтических состязаниях, даже соревновался на региональных и национальных турнирах. Этот опыт помог мне обрести уверенность в себе и своем творчестве.

Все это время я не переставал выступать в театре. Актерская подготовка помогла мне в организации выступлений. Я стараюсь переплетать поэзию и театр, не просто рассказать поэму, но поделиться опытом, зачастую визуальным, который помогает зрителям чувствовать себя ближе к моим словам.

Театр для меня всегда был своего рода святилищем. Это сообщество и разговоры. Театр, в моем понимании — живой, он дышит. Это что-то, что мы можем взять с собой. Театр позволил мне исследовать разных персонажей и идеи.

На мой взгляд, театр занимает особое место в нашем обществе. Благодаря ему мы можем осветить много тем и концептов. На многие темы не хочется говорить открыто, словами. Но в театре мы можем рассказать о них на языке искусства, на котором будет комфортно говорить.

О проектах Shakespeare in shades и Soulfood sessions

Проект Shakespeare in shades начался во время учебы. В Ноксвилле есть районы с большим афроамериканским сообществом. Я часто работал там и заметил, что многие студенты не всегда хотели и могли читать. Это подтолкнуло меня на размышления о том, что литература может быть европоцентристской. Читая классику, например, Шекспира, мы не всегда чувствуем себя включенными в историю, иногда кажется, что к нам это не имеет отношения.

Задача проекта — помочь студентам ощутить себя связанными с классическими историями. Как пример,увидеть себя в «Ромео и Джульетте». Если они смогут чувствовать себя ближе к сюжету, то захотят читать больше, а это повысит эффективность при чтении.





А ядро сборника работ Soulfood sessions — мои отношения с бабушкой. Я часто думаю о тех вещах, что она мне рассказывала и сравниваю это с рецептом, по которому стоит жить. Моей целью было поднять больше разговоров о темах, которые обычно умалчиваются в обществе. К примеру, в обществе сохраняется стигма на разговоры о депрессии, психическом здоровье и ЛГБТ. Работая над проектом, я позволял себе говорить и писать о них открыто.

О планах

Хочу говорить о коллективных изменениях. Являясь частью общества, мы можем понимать его проблемы и решать их вместе. Это похоже на колесо, которое вращает не один человек, а множество.

Я хотел бы работать с разными людьми в разных сообществах. Например, с заключенными в Нью-Йорке.

Кроме того, в мире так много мест, где я никогда не был. Хочу путешествовать и, возможно, посетить Казахстан.