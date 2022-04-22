Подростки о том, почему осваивают digital-профессии, сколько зарабатывают и какие видят перспективы





Тамерлан Ситназаров, 17 лет, город — Астана, графический дизайнер, иллюстратор, @justtamerrr_









О себе





Я родился и живу в Астане. Учусь в 38 школе-лицее в 11 классе. Мои увлечения: графический дизайн, футбол и видеоигры.

Об изучении актуальных профессий





Графический дизайн заинтересовал меня два года назад. Я играл в видеоигры, находил начинающих ютуберов и предлагал им свои услуги: создание аватарок, баннеров для каналов и обложек для видео-роликов на YouTube.



Данная сфера интересна тем, что в ней нет ограничений для полета фантазии. Создавая дизайн, вы можете реализовывать все безумные идеи, создать что-то свое, новое, то, что до вас еще никто не делал.

Это одна из самых востребованных сфер. Сегодня создается много новых компаний, которым нужно красивое, узнаваемое оформление, фирменный стиль. Многие организации нуждаются в штатных дизайнерах.

О заработке





Я зарабатываю на своем увлечении. Первый крупный заработок случился благодаря брату. Я создавал логотипы для его организации и компаний его друзей.

Теперь я дизайнер российской компании, которая занимается созданием упаковок порционных продуктов. Создаю фирменные стили и дизайны для коробок, чайных пакетиков и других подобных продуктов.





У меня есть страница в Instagram @jellyart.png, где я также продаю свои услуги: создание логотипов, визиток, оформление рекламных публикаций и другое.

О трендах молодежи





Молодые люди сегодня осваивают современные профессии уже в школе. У них есть интерес к разным направлениям, хочется узнавать что-то новое для себя, заниматься чем-то актуальным, быть в тренде. Плюс эти навыки пригодятся в дальнейшей жизни. У современных профессий большие перспективы. Большинство из них высокооплачиваемые, что тоже играет большую роль в выборе хобби и профессии.

Один мой знакомый создал рекламное агентство с друзьями. Они рассказывают о новых организациях, за определенную плату. На этом деле команда получает достаточно хорошую прибыль для своего возраста.

О перспективах

Надеюсь, в будущем буду более узнаваемым графическим дизайнером, стану более востребованным специалистом. Для достижения этой цели практикуюсь каждый день, выполняю все больше заказов, смотрю туториалы на YouTube, тренирую насмотренность, занимаюсь серфингом таких платформ, как dribbble, behance, где получаю вдохновение и новые идеи для работы.

Райхона Жуманиязова, 18 лет, город — Беруни, @rayyxonaa









О себе





Я учусь в университете мировых языков в городе Ташкент на филолога.

Об изучении актуальных профессий





Мобилографией я увлекалась давно, но развивать этот скил начала недавно. Прохожу бесплатные онлайн-курсы в просторах сети и развиваюсь.

Также изучаю SMM. Это что-то новое для меня, началось спонтанно. Я увидела на платформе «Google Навыки» онлайн-курс по SMM и записалась.





Как творческому человеку, мне нравится весь процесс: снимать видео, эдетировать, подбирать эффекты и музыку. Когда занимаюсь этим, открывается второе дыхание. К тому же, увлечения помогают расширить кругозор и креативность, а креатив — это ключ ко всему.

О заработке





Пока я на этом не зарабатываю, занимаюсь ради интереса, чтобы отвлечься от академической жизни.

О трендах молодежи





Многие подростки интересуются актуальными трендовыми сферами. Они осознают, что люди активно переходят в медиа-пространство, социальные сети. И в этой сфере нужны грамотные специалисты.

Одна из привилегий digital-профессий — свободный график, который удобно совмещать с учебой.

Многие друзья увлекаются такими направлениями, как веб-дизайн, копирайтинг. Некоторые уже зарабатывают как SMM-специалисты, таргетологи.

О перспективах





В будущем вижу себя как креативного контентмейкера мировых брендов.

Сабыр Берикулы, 14 лет, город — Павлодар, маркетолог, контент-менеджер, @kaif_sabyr





О себе





Я ученик НИШ ХБН в городе Павлодар. Переехал с юга и выживаю в суровом климате севера.

Меня можно называть «все и везде». Я общественный деятель и душевный волонтер. Люблю шахматы и баскетбол, умею программировать и создавать дизайны. Но главное мое увлечение — сфера журналистики, бизнес и маркетинг.

Об изучении актуальных профессий





Журналистика появилась в моей жизни, когда пришла мысль улучшить школу. Я заметил, что ученики увлечены этим направлением и создал клуб, который стал главным мотиватором для развития.

Журналистика привлекает меня всем. Начиная от возможности писать, заканчивая возможностью говорить и видеть. Я написал множество материалов для газет, журналов и конкурсов, но при этом не оставлял без внимания радио и телевидение.

О заработке





Монетизация любимого дела — это успех. Первый такой случай произошел со мной в конце прошлого года. За неделю я заработал 25 тысяч тенге. И это только начало.

О трендах молодежи





Окружение — вещь, которая меняет все. Если все вокруг осваивают какую-то современную профессию, то скорее всего ты будешь следующим. Мои хорошие знакомые создают дизайны, 3D-макеты, пишут сайты не хуже, чем некоторые опытные специалисты.

О перспективах





Я вижу, впереди много работы. Ближайшие три года точно будут продуктивными. В планах учиться, работать как волонтер и общественный деятель, изучать сферу маркетинга и создавать собственные бизнес и социальные проекты.