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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Подарок от зумера. 8 способов сделать маме современный и приятный сюрприз
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06.03.2020

Подарок от зумера. 8 способов сделать маме современный и приятный сюрприз

Смонтировать видео


видео

Трогательное видео — отличный подарок, который оценит каждая мама. А для любого зумера придумать и смонтировать такое видео не составит труда. Нужно лишь немного времени и фантазии, старые и новые видео и фотографии, и большое желание сделать приятный сюрприз.


Создать сайт про маму


сайт

Если вам кажется, что видео — это уже не интересно, то попробуйте создать сайт. Это удивит не только маму, но и ваших друзей. Для этого не обязательно быть программистом, достаточно разобраться в одном из конструкторов сайтов. Например, Tilda.


Приготовить ужин


ужин

Еще один вариант порадовать маму 8 Марта — самостоятельно приготовить ужин. А если вы сомневаетесь в своих кулинарных способностях, попробуйте найти подходящий рецепт в TikTok. Там часто попадаются легкие и интересные блюда. Как насчет знаменитой пасты с запеченным сыром Фета и помидорами?


Собрать плейлист


плейлист

Если вам надоел один и тот же трек, который стоит на звонке у вашей мамы уже несколько лет, пора взять ситуацию в свои руки. Скачайте ей приложение для прослушивания музыки, соберите в подарок самый лучший плейлист на ее (или на ваш) вкус, а заодно смените мелодию звонка на более приятную.


Приобрести подписку Netflix/IVI/Кинопоиск


netflix

Еще один вариант — подарить маме подписку на один из стриминговых сервисов для просмотра кино. Для этого достаточно убедить папу, что смотреть кино легально, в хорошем качестве и без рекламы намного удобнее и прикольнее. А потом скинуться с ним на оплату подарка.


Сделать фотосессию


фотосессия

Сегодня у каждого из нас полная галерея классных фотографий, которые мы с друзьями делаем на собственные смартфоны. Почему бы не уделить час этого времени маме и не сделать ей классную фотосессию? Можно вместе придумать образ и тематику съемки, а потом весело провести время за фотосъемкой. В результате: крутые фотки и приятные эмоции в качестве подарка.


Выбрать приложение для домашних тренировок


спорт

Чтобы подарок был не только приятным, но и полезным, можно проявить свою заботу о маме. Помогите ей с выбором приложения для домашних спортивных тренировок. Почитайте отзывы, изучите функционал и скачайте то, что подойдет больше всего. Можно даже тренироваться вместе. Весело и полезно.


Собрать друзей


онлайн общение

В 2021 году до сих пор не рекомендуется путешествовать и ходить в гости, но зато можно общаться онлайн. Примените свои навыки поиска в интернете и найдите маминых друзей со школьных и университетских времен. Будет классно, если вы соберете их в одном чате в одном из мессенджеров или устроите им конференцию в Clubhouse. Мама точно оценит ваши старания.

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#подарки #семья #женщины #8марта #зумеры
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