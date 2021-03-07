Подарок от зумера. 8 способов сделать маме современный и приятный сюрприз

Смонтировать видео





Трогательное видео — отличный подарок, который оценит каждая мама. А для любого зумера придумать и смонтировать такое видео не составит труда. Нужно лишь немного времени и фантазии, старые и новые видео и фотографии, и большое желание сделать приятный сюрприз.





Создать сайт про маму





Если вам кажется, что видео — это уже не интересно, то попробуйте создать сайт. Это удивит не только маму, но и ваших друзей. Для этого не обязательно быть программистом, достаточно разобраться в одном из конструкторов сайтов. Например, Tilda.





Приготовить ужин





Еще один вариант порадовать маму 8 Марта — самостоятельно приготовить ужин. А если вы сомневаетесь в своих кулинарных способностях, попробуйте найти подходящий рецепт в TikTok. Там часто попадаются легкие и интересные блюда. Как насчет знаменитой пасты с запеченным сыром Фета и помидорами?





Собрать плейлист





Если вам надоел один и тот же трек, который стоит на звонке у вашей мамы уже несколько лет, пора взять ситуацию в свои руки. Скачайте ей приложение для прослушивания музыки, соберите в подарок самый лучший плейлист на ее (или на ваш) вкус, а заодно смените мелодию звонка на более приятную.





Приобрести подписку Netflix/ IVI/Кинопоиск





Еще один вариант — подарить маме подписку на один из стриминговых сервисов для просмотра кино. Для этого достаточно убедить папу, что смотреть кино легально, в хорошем качестве и без рекламы намного удобнее и прикольнее. А потом скинуться с ним на оплату подарка.





Сделать фотосессию





Сегодня у каждого из нас полная галерея классных фотографий, которые мы с друзьями делаем на собственные смартфоны. Почему бы не уделить час этого времени маме и не сделать ей классную фотосессию? Можно вместе придумать образ и тематику съемки, а потом весело провести время за фотосъемкой. В результате: крутые фотки и приятные эмоции в качестве подарка.





Выбрать приложение для домашних тренировок





Чтобы подарок был не только приятным, но и полезным, можно проявить свою заботу о маме. Помогите ей с выбором приложения для домашних спортивных тренировок. Почитайте отзывы, изучите функционал и скачайте то, что подойдет больше всего. Можно даже тренироваться вместе. Весело и полезно.





Собрать друзей





В 2021 году до сих пор не рекомендуется путешествовать и ходить в гости, но зато можно общаться онлайн. Примените свои навыки поиска в интернете и найдите маминых друзей со школьных и университетских времен. Будет классно, если вы соберете их в одном чате в одном из мессенджеров или устроите им конференцию в Clubhouse. Мама точно оценит ваши старания.