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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Почему ЗОЖ. Как за 3 месяца похудеть на 20 кг и сохранять хорошую форму
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Вчера в 13:45

Почему ЗОЖ. Как за 3 месяца похудеть на 20 кг и сохранять хорошую форму

Аяла Конакбаева, 29 лет, город — Алматы, предприниматель, @ayala_konakbayeva

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До

Мой путь к здоровому образу жизни начался, когда я училась в США. Но сколько себя помню, я постоянно боролась с лишним весом и в 19-20 лет весила около 80 килограмм. Наши врачи не могли объяснить мне, что я просто переедаю, и ссылались на гормоны и подростковый возраст. Тогда я стала самостоятельно изучать книги, энциклопедии по медицине, чтобы понимать, какие процессы и почему происходят. Через эти знания у меня появилась любовь к здоровому образу жизни, нутрициологии и науке о питании.

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Я не комплексовала, но хотела себе доказать, что могу изменить ситуацию, и за 3 месяца я похудела на 20 килограмм. Сложнее всего было найти время, чтобы заняться спортом. Но если у человека есть цель, все возможно. Я занималась и бежала обратно на пары.

У меня кардинально изменилось отношение к еде


У меня кардинально изменилось отношение к еде. Я считаю, что нужно наслаждаться пищей, но в большей степени еда — это просто источник энергии. С тех пор я спокойно отношусь к еде, знаю, сколько необходимо употреблять белков, жиров и углеводов, чтобы организм правильно работал. Раньше у меня была зависимость от сахара.

После

Когда пришла в хорошую форму, я стала больше себя любить и уважать. Осознала, что не хочу захламлять свой организм. С тех пор я больше не поправлялась, сохранять один и тот же вес помогают дисциплина и понимание, что мое здоровье нужно только мне.

Мой день начинается в 05:30: я занимаюсь йогой, медитирую, завтракаю и собираюсь на работу. Через день хожу на спорт и в 21:30 отхожу ко сну.

Уже больше пяти лет я не ем пищу животного происхождения, я веган. Обычно ем три раза в день.


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