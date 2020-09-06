Почему ЗОЖ. Как за 3 месяца похудеть на 20 кг и сохранять хорошую форму

До
Мой путь к здоровому образу жизни начался, когда я училась в США. Но сколько себя помню, я постоянно боролась с лишним весом и в 19-20 лет весила около 80 килограмм. Наши врачи не могли объяснить мне, что я просто переедаю, и ссылались на гормоны и подростковый возраст. Тогда я стала самостоятельно изучать книги, энциклопедии по медицине, чтобы понимать, какие процессы и почему происходят. Через эти знания у меня появилась любовь к здоровому образу жизни, нутрициологии и науке о питании.
Я не комплексовала, но хотела себе доказать, что могу изменить ситуацию, и за 3 месяца я похудела на 20 килограмм. Сложнее всего было найти время, чтобы заняться спортом. Но если у человека есть цель, все возможно. Я занималась и бежала обратно на пары.
У меня кардинально изменилось отношение к еде
У меня кардинально изменилось отношение к еде. Я считаю, что нужно наслаждаться пищей, но в большей степени еда — это просто источник энергии. С тех пор я спокойно отношусь к еде, знаю, сколько необходимо употреблять белков, жиров и углеводов, чтобы организм правильно работал. Раньше у меня была зависимость от сахара.
После
Когда пришла в хорошую форму, я стала больше себя любить и уважать. Осознала, что не хочу захламлять свой организм. С тех пор я больше не поправлялась, сохранять один и тот же вес помогают дисциплина и понимание, что мое здоровье нужно только мне.
Мой день начинается в 05:30: я занимаюсь йогой, медитирую, завтракаю и собираюсь на работу. Через день хожу на спорт и в 21:30 отхожу ко сну.
Уже больше пяти лет я не ем пищу животного происхождения, я веган. Обычно ем три раза в день.