Почему ЗОЖ. Как за 3 месяца похудеть на 20 кг и сохранять хорошую форму

У меня кардинально изменилось отношение к еде

Но сколько себя помню, я постоянно боролась с лишним весом и в 19-20 лет весила около 80 килограмм. Наши врачи не могли объяснить мне, что я просто переедаю, и ссылались на гормоны и подростковый возраст. Тогда я стала самостоятельно изучать книги, энциклопедии по медицине, чтобы понимать, какие процессы и почему происходят. Через эти знания у меня появилась любовь к здоровому образу жизни, нутрициологии и науке о питании.Сложнее всего было найти время, чтобы заняться спортом. Но если у человека есть цель, все возможно. Я занималась и бежала обратно на пары.У меня кардинально изменилось отношение к еде.С тех пор я спокойно отношусь к еде, знаю, сколько необходимо употреблять белков, жиров и углеводов, чтобы организм правильно работал. Раньше у меня была зависимость от сахара.Осознала, что не хочу захламлять свой организм. С тех пор я больше не поправлялась, сохранять один и тот же вес помогают дисциплина и понимание, что мое здоровье нужно только мне.Через день хожу на спорт и в 21:30 отхожу ко сну.Уже больше пяти лет я не ем пищу животного происхождения, я веган. Обычно ем три раза в день.