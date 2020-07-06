Почему охлажденное мясо KazBeef можно хранить 3 недели и где его заказать

Об аграрном деле По образованию я финансист, моя карьера началась с компании KPMG. В середине 2018 года я присоединился к команде Kusto Agro – это управляющая компания KazBeef Group, в роли исполнительного директора, тогда я и заразился идеями аграрного бизнеса.

Что такое KazBeef

О качестве мяса

Благодаря тому, что нашими основными клиентами долгое время были шеф-повара, нам удалось создать качественный продукт, так как получить лояльное отношение профессионала гораздо сложнее. Мы большое внимание уделяли стабильности качества нашего продукта. Во всем мире премиальные отруба стейков делятся на три градации мраморности — prime, choice и select, от этого зависит их сочность и вкусовые качества, но определить их на глаз невозможно. Для этого мы приобрели единственную в Казахстане камеру определения градации мраморности, сертифицированную американским Министерством сельского хозяйства (USDA), она измеряет степень мраморности по частоте жировых прослоек.



Мы хотим слышать клиента и работаем над качеством продукта. У нас весь скот на откорм-площадке подключен к программе FHMS (Feedlot Health Management Services), это крупная канадская компания, которая проводит менеджмент скота, они онлайн отслеживают протоколы ветеринарии, вакцинации, рационы кормления, состояние животного и его привесы.

О мерах предосторожности

С началом введения карантина, в марте, мы ограничили доступ сотрудников из нашего головного офиса на производственные объекты. Предприняты жесткие протоколы, согласно которым каждый день у всех сотрудников, которые приходят на производство, замеряется температура и отслеживается состояние их здоровья.







Также наши ребята, которые находятся на производстве, не посещают никаких массовых мероприятий. Всем сотрудникам мы обеспечили транспортировку из дома на работу и обратно. На производстве несколько раз в день проводится санитарная обработка, это все позволяет нам сдерживать риски. Поэтому у нас ни на мясокомбинате, ни на производственных площадках нет ни одного кейса заражения.

Об интернет-магазине

В связи с карантином мы решили запустить собственный интернет-магазин meatmarket.kz, он функционирует с 19 июня в Нур-Султане и с 6 июля в Алматы. Теперь наши клиенты могут приобрести премиальные и альтернативные стейки и просто качественно мясо не выходя из дома.



Все мясо упаковано в вакуумные и порционные упаковки – skinpack, что особенно актуально сейчас. Благодаря интернет-магазину мы хотим дать возможность клиентам кушать любимые стейки даже у себя дома.



Заказ можно оплатить картой на сайте или наличными курьеру, курьер привезет его в день заказа или же на следующий день. Цены на продукцию в нашем интернет-магазине в среднем на 4% ниже, чем в розничных магазинах.







Срок хранения охлажденного мяса в вакуумной упаковке 45 суток при температуре от 0 до +4 градусов. Но так как для всего мяса мы проводим влажное дозревание в течение 21 дня, для того чтобы мясо стало мягким и насытилось вкусом, срок хранения мяса после попадания на прилавки составляет от 20 до 24 дней.



В будущем на нашем сайте мы планируем продавать не только говядину, но и баранину и конину. Сейчас главная задача — создание высококлассного сервиса для клиентов.



Также мы активно выходим в супермаркеты категории А, прорабатываем сотрудничество со сторонними онлайн-магазинами. Верим в то, что купить мясо онлайн, скоро станет привычным делом.



Мы большое внимание уделяли стабильности качества нашего продукта. Во всем мире премиальные отруба стейков делятся на три градации мраморности — prime, choice и select, от этого зависит их сочность и вкусовые качества, но определить их на глаз невозможно. Для этого мы приобрели единственную в Казахстане камеру определения градации мраморности, сертифицированную американским Министерством сельского хозяйства (USDA), она измеряет степень мраморности по частоте жировых прослоек.У нас весь скот на откорм-площадке подключен к программе FHMS (Feedlot Health Management Services), это крупная канадская компания, которая проводит менеджмент скота, они онлайн отслеживают протоколы ветеринарии, вакцинации, рационы кормления, состояние животного и его привесы.Предприняты жесткие протоколы, согласно которым каждый день у всех сотрудников, которые приходят на производство, замеряется температура и отслеживается состояние их здоровья.Всем сотрудникам мы обеспечили транспортировку из дома на работу и обратно. На производстве несколько раз в день проводится санитарная обработка, это все позволяет нам сдерживать риски. Поэтому у нас ни на мясокомбинате, ни на производственных площадках нет ни одного кейса заражения.Теперь наши клиенты могут приобрести премиальные и альтернативные стейки и просто качественно мясо не выходя из дома.Благодаря интернет-магазину мы хотим дать возможность клиентам кушать любимые стейки даже у себя дома.Цены на продукцию в нашем интернет-магазине в среднем на 4% ниже, чем в розничных магазинах.Но так как для всего мяса мы проводим влажное дозревание в течение 21 дня, для того чтобы мясо стало мягким и насытилось вкусом, срок хранения мяса после попадания на прилавки составляет от 20 до 24 дней.Сейчас главная задача — создание высококлассного сервиса для клиентов.Верим в то, что купить мясо онлайн, скоро станет привычным делом.

Заказать самую вкусную мраморную говядину можно уже сейчас на

Если бы наши села были правильно развиты, люди могли бы не уезжать в города, а работать и развиваться там, где родились, и чувствовать себя вольно. Для меня работа в KazBeef — возможность через бизнес влиять на жизнь людей.KazBeef впервые в Казахстане начали производить мясо в вакуумной упаковке.KazBeef — часть агрохолдинга Kusto Agro, он включает в себя деятельность по зерновому откорму на 15 000 голов единовременного содержания, племенной репродуктор пород Ангус и Герефорд и современный мясокомбинат в Щучинске с производственной мощностью в 8000 тонн мяса в год.А сейчас у нас есть фермеры-партнеры в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областях и Северо-Казахстанской областях. Мы отдаем в аренду наших породных бычков фермерам и затем выкупаем у них приплод на откормочную площадку. Также у нас есть собственный репродуктор, откуда бычки попадают на откорм.Благодаря варке убиваются многие бактерии, но и уходит вкус мяса. Мясо с базаров категорически нельзя готовить на гриле или жарить на сковороде и употреблять с кровью, так как вы не знаете, откуда оно и как хранилось. Все мы были на рынке и видели, в каких условиях там продают мясо, каждый может его потрогать и не купить.У нас есть все международные сертификаты, которые признаны мировым сообществом по пищевой безопасности (GFSI/FSSC 22000), и, конечно, у нас есть сертификат Халал.Поэтому исторически наш клиент на 80% это рынок HoRe и на 20% — рынок ритейла.



