Почему охлажденное мясо KazBeef можно хранить 3 недели и где его заказать

Ернур Айдаркин, 30 лет, родной город — Экибастуз, исполнительный директор Kusto Agro, KazBeef
По образованию я финансист, моя карьера началась с компании KPMG. В середине 2018 года я присоединился к команде Kusto Agro – это управляющая компания KazBeef Group, в роли исполнительного директора, тогда я и заразился идеями аграрного бизнеса.
Больше 40% жителей нашей страны проживает в сельской местности, и успешность аграрного бизнеса напрямую влияет на уровень их жизни. Если бы наши села были правильно развиты, люди могли бы не уезжать в города, а работать и развиваться там, где родились, и чувствовать себя вольно. Для меня работа в KazBeef — возможность через бизнес влиять на жизнь людей.
Что такое KazBeef
KazBeef — самая вкусная мраморная говядина локального производства, первая компания, которая начала знакомить казахстанцев с культурой потребления премиальных и альтернативных стейков. KazBeef впервые в Казахстане начали производить мясо в вакуумной упаковке.
KazBeef — часть агрохолдинга Kusto Agro, он включает в себя деятельность по зерновому откорму на 15 000 голов единовременного содержания, племенной репродуктор пород Ангус и Герефорд и современный мясокомбинат в Щучинске с производственной мощностью в 8000 тонн мяса в год.
В 2010 году наша компания завезла из Америки 3 733 голов маточного поголовья и быков пород Ангус и Герефорд. А сейчас у нас есть фермеры-партнеры в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областях и Северо-Казахстанской областях. Мы отдаем в аренду наших породных бычков фермерам и затем выкупаем у них приплод на откормочную площадку. Также у нас есть собственный репродуктор, откуда бычки попадают на откорм.
О качестве мяса
В нашей потребительской культуре мы и наши родители привыкли покупать мясо на рынке, а потом варить его два-три часа. Благодаря варке убиваются многие бактерии, но и уходит вкус мяса. Мясо с базаров категорически нельзя готовить на гриле или жарить на сковороде и употреблять с кровью, так как вы не знаете, откуда оно и как хранилось. Все мы были на рынке и видели, в каких условиях там продают мясо, каждый может его потрогать и не купить.
В наших же учетных системах ведется история каждого бычка: где он родился, когда пришел на откорм-площадку, чем его кормили, чем вакцинировали. У нас есть все международные сертификаты, которые признаны мировым сообществом по пищевой безопасности (GFSI/FSSC 22000), и, конечно, у нас есть сертификат Халал.
В первую очередь, понять идею и философию употребления мяса мраморной говядины было проще рынку отелей и ресторанов. Поэтому исторически наш клиент на 80% это рынок HoRe и на 20% — рынок ритейла.
Мы хотим слышать клиента и работаем над качеством продукта. У нас весь скот на откорм-площадке подключен к программе FHMS (Feedlot Health Management Services), это крупная канадская компания, которая проводит менеджмент скота, они онлайн отслеживают протоколы ветеринарии, вакцинации, рационы кормления, состояние животного и его привесы.
О мерах предосторожности
С началом введения карантина, в марте, мы ограничили доступ сотрудников из нашего головного офиса на производственные объекты. Предприняты жесткие протоколы, согласно которым каждый день у всех сотрудников, которые приходят на производство, замеряется температура и отслеживается состояние их здоровья.
Также наши ребята, которые находятся на производстве, не посещают никаких массовых мероприятий. Всем сотрудникам мы обеспечили транспортировку из дома на работу и обратно. На производстве несколько раз в день проводится санитарная обработка, это все позволяет нам сдерживать риски. Поэтому у нас ни на мясокомбинате, ни на производственных площадках нет ни одного кейса заражения.
Об интернет-магазине
В связи с карантином мы решили запустить собственный интернет-магазин meatmarket.kz, он функционирует с 19 июня в Нур-Султане и с 6 июля в Алматы. Теперь наши клиенты могут приобрести премиальные и альтернативные стейки и просто качественно мясо не выходя из дома.
Все мясо упаковано в вакуумные и порционные упаковки – skinpack, что особенно актуально сейчас. Благодаря интернет-магазину мы хотим дать возможность клиентам кушать любимые стейки даже у себя дома.
Заказ можно оплатить картой на сайте или наличными курьеру, курьер привезет его в день заказа или же на следующий день. Цены на продукцию в нашем интернет-магазине в среднем на 4% ниже, чем в розничных магазинах.
Срок хранения охлажденного мяса в вакуумной упаковке 45 суток при температуре от 0 до +4 градусов. Но так как для всего мяса мы проводим влажное дозревание в течение 21 дня, для того чтобы мясо стало мягким и насытилось вкусом, срок хранения мяса после попадания на прилавки составляет от 20 до 24 дней.
В будущем на нашем сайте мы планируем продавать не только говядину, но и баранину и конину. Сейчас главная задача — создание высококлассного сервиса для клиентов.
Также мы активно выходим в супермаркеты категории А, прорабатываем сотрудничество со сторонними онлайн-магазинами. Верим в то, что купить мясо онлайн, скоро станет привычным делом.
Заказать самую вкусную мраморную говядину можно уже сейчас на