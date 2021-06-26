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Почему необходимо есть больше углеводов: 7 важных признаков
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Сегодня в 17:38

Почему необходимо есть больше углеводов: 7 важных признаков

Низкоуглеводная диета очень популярная среди тех, кто решил похудеть. Но отказ от углеводов влечет за собой целый ряд проблем. Коллеги из The Challenger собрали семь признаков, которые должны заставить вас задуматься о возвращении углеводов в рацион.


Частые головные боли


«Углеводы не требуют никакой дополнительной обработки для производства глюкозы, поэтому они стабильно сохраняют уровень сахара в крови, — говорит диетолог Изабель Смит. — Но если вы не получаете достаточного количества углеводов, уровень сахара может упасть, что и вызывает головные боли».

Головные боли могут возникать время от времени, но если они беспокоят вас слишком часто, то это верный знак, что нужно добавить углеводы в рацион. Подойдут яблоки, груши и морковь, они восстановят уровень сахара без лишних калорий.


Постоянное чувство холода


Если вы постоянно чувствуете озноб, но нет никаких признаков простуды или других заболеваний, вероятно, что-то в вашем организме работает неправильно. «Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, подвержены риску плохой работы щитовидной железы, что может изменять температуру тела», — говорит Кэйси Бьорк, специалист-диетолог проекта Healthy Simple Life. Не стоит думать, что холодные пальцы на руках и ногах — это нормально.


Проблемы с желудком


Паста, хлеб и цельнозерновые крупы — источник клетчатки, поэтому при отказе от этих продуктов вы можете наблюдать у себя проблемы с желудком, такие как вздутие живота или запор. Кэйси Бьорк советует в таком случае употреблять как минимум 25 граммов клетчатки в день из низкокалорийных овощей — капусты, брокколи, шпината или спаржи.


Вес перестал снижаться


В какой-то момент вы можете заметить, что больше не теряете килограммы, хотя придерживаетесь все той же низкоуглеводной диеты. «Диета с низким содержанием углеводов может остановить потерю веса, потому что, если вы внезапно съедите меньше углеводов, печень попытается компенсировать это, производя сахар, — говорит Бьорк. — Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа выделяет инсулин, гормон, который призван сжигать жир. И именно поэтому жир остается на месте». Специалист советует «загружаться» углеводами один раз в неделю: «Не стоит набрасываться на сэндвичи, но дополнительная порция картошки должна сыграть на пользу».


Постоянный голод


Большинство здоровых углеводов богаты клетчаткой, что дает ощущение насыщения. Поэтому, если вы исключаете углеводы из рациона, то можете постоянно хотеть есть. «Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, отмечают, что постоянно испытывают чувство голода. Дело в том, что они резко ограничивают себя в углеводах и не заменяют их здоровыми жирами», — объясняет этот феномен Бьорк. Она также советует употреблять в пищу больше авокадо, это источник здорового жира с низким содержанием углеводов.


Ухудшение памяти


Углеводы питают не только тело, но и мозг. Именно поэтому, когда мозг не получает необходимого количества энергии, вы заметите, что часто что-то забываете или не можете сосредоточиться. Смит рассказывает, что в ходе одного исследования было обнаружено: женщины, сидящие на низкоуглеводной диете, хуже выполняли тесты на память, чем те, кто придерживался низкокалорийной сбалансированной диеты. Добавьте в рацион немного низкокалорийных фруктов, чтобы регулярно подпитывать свой мозг и быть более сосредоточенным.


Плохое настроение


Каждый из вышеперечисленных факторов может также вызывать плохое настроение и этому тоже есть объяснение специалистов. Как мы уже выяснили, отсутствие углеводов снижает уровень сахара в крови, но это еще не все. «Углеводы также важны для производства серотонина, гормона счастья», — говорит Смит. Чувствуете, что стали реже улыбаться и получаете меньше удовольствия от жизни — увеличьте количество углеводов в рационе.

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