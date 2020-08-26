Почему итальянец уже 27 лет не живет на Родине и чем итальянцы похожи с армянами

О деятельности
Я уехал из Италии 27 лет назад, потому что начал работать в сфере гостеприимства: сначала был поваром, потом менеджером по еде и напиткам, а последние восемь лет я на должности генерального менеджера.
Когда мне было 14 лет, мне хотелось готовить. Мы итальянцы, у нас много разных традиций, связанных с кухней, мне это нравилось, и я стал поваром. Четыре года я учился в кулинарной школе и подрабатывал в ресторанах отелей.
До самого окончания университета я работал в Италии. Я был поваром в крупной сети отелей, но однажды им понадобился менеджер по еде и напиткам в Занзибаре, и мне предложили эту должность. Так в 1994 году я поехал в свою первую страну и думал, что поработаю там полгода и вернусь. Но так как у нашей компании много отелей в Италии, Африке и на Карибских островах, меня переселяли из сезона в сезон из Занзибара в Тунис и Кению.
Мне нравится работать в гостиничном бизнесе, потому что это космополитичное место. Эта работа дала мне возможность увидеть мир. Если люди приезжают на курорт на неделю, то я работал в таких местах по шесть-восемь месяцев.
Эта работа дала мне возможность увидеть мир
Я знаю четыре языка: итальянский, английский, испанский и португальский. Когда работал в Африке, разговаривал на суахили. Но в Армении я не учил язык, возможно, потому что тут все разговаривают на английском.
Об Армении
Я приехал в Армению семь лет назад и работал на итальянскую нефтяную компанию. В декабре 2013 года я начал работать в Ереване, а когда через 2 года здесь начали строить DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre, я ушел работать сюда.
Всю жизнь я работал в тропических странах рядом с морем и пляжем. Армения — моя первая страна, где нет ни моря, ни пляжей. Поначалу было непривычно и холодно, но не страшно, потому что я привык путешествовать. Также с переездом я поменял должность: до этого я был менеджером в курортных отелях, а здесь я менеджер бизнес-отеля. Это немного другое. Я должен искать людей, связываться с бизнесом, заниматься коммерцией. Моя обязанность — следить за сотрудниками, предоставлять им достойное место работы, чтобы они могли хорошо делать свое дело.
Различия между работой в Африке и Армении большие. Там я работал в бедных странах, где большая часть населения не пользуется вилками, а Армения — это Европа. В Африке главное, что ты должен — это предоставить газ, электричество и еду. Мне нравится Африка, там ты чувствуешь себя исследователем. В таких местах, как Армения, другие обязанности.
Армения — моя первая страна, где нет ни моря, ни пляжей
Итальянцы похожи с армянами в вопросах, касающихся семьи и друзей.
Здесь живут добрые люди, поэтому мне здесь комфортно, это хорошее место. Есть, конечно, люди старой, советской закалки, но время меняется, и люди становятся современнее. Моим сотрудникам примерно по 25 лет, а мне 50. Они молодые и интересные, и я многое узнаю от них.
У меня появилось много друзей в Армении. Здесь есть итальянское сообщество, с которым мы сотрудничаем, но я больше пересекаюсь с армянами. Кто не знает, что я итальянец, думают, что я — армянин, а еще, что странно — казах. А когда говорю, что я из Италии, люди шутят про Челентано. Многие не понимают, почему я такой взрослый и не женат, поэтому стараются познакомить с кем-то. В Европе сложнее завести семью из-за экономики, но в Армении люди больше зависимы от семьи и детей.