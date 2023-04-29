Победители премии E+ Awards Центральная Азия объявлены на церемонии награждения

27 апреля состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии E+ Awards Центральная Азия. Впервые в регионе проводился конкурс на самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения.

Торжественное мероприятие посетили более 170 профессионалов из области маркетинга и рекламы. Во время церемонии члены жюри поделились своими впечатлениями от конкурса, обсудили уровень кейсов разных стран и их отличия, а также дали рекомендации будущим участникам премии.

Церемония прошла в формате гала-ужина в ресторане Gulvar в самом центре южной столицы, в течение вечера звучала живая музыка в исполнении группы Ice Cream.

Участниками премии E+ Awards стали международные и локальные бренды, а также крупнейшие рекламные агентства.

Работы были отобраны судейским корпусом, в который вошли 47 специалистов высочайшего уровня в сфере рекламы и маркетинга, в ходе 2 туров голосования.

Победителями стали кейсы из Казахстана и Узбекистана.





Полный список победителей:

Гран-при. Номинация «Устойчивый успех»

Kaspi Жума: всенародный праздник выгодных покупок

Бренд: Kaspi.kz

Агентство: GForce





Рейтинг эффективности

Агентство года – GForce

Номинация «Кампании с одним каналом коммуникации»

Золото

LG Service

Бренд: LG

Агентство: SEED

Бронза

Максимально брендированный ролик

Бренд: Beeline Kazakhstan

Агентство: GForce

Номинация «Устойчивый успех»

Золото

Kaspi Жума: всенародный праздник выгодных покупок

Бренд: Kaspi.kz

Агентство: GForce

Золото

Здравствуйте, я ваш Kaspi Гид

Бренд: Kaspi.kz

Агентство: GForce, DASM

Серебро

Asl Baraka/Development

Бренд: Asl Baraka, Узбекистан

Серебро

Texnomart/Development

Бренд: texnomart, Узбекистан

Бронза

Первые объятия Huggies

Бренд: Huggies

Агентство: DASM/MS

Номинация «Ребрендинг»

Серебро

Новая маркетинговая стратегия бренда Jusan

Бренд: Jusan

Агентство: Shots

Номинация «Brand Experience»

Серебро

МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА

Бренд: Jusan

Бронза

Miller Tribe Fest

Бренд: Miller, Efes Kazakhstan

Агентство: kemliva

Номинация «Кампании с краткосрочным эффектом»

Бронза

МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА

Бренд: Jusan

Номинация «Сезонный маркетинг, Реакция на событие или инфоповод»

Бронза

Не бросай на полпути

Бренд: 1Fit

Специальная награда от ЦАРА за самый душевный маркетинг

ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН ЖОБА 2023

Coca-Cola.Настоящее волшебство Наурыза

Бренд: Coca-Cola

Агентство: Rating Point

Специальная награда от Marketing uz за самый душевный маркетинг

QALB HARORATIGA YO'G'RILGAN LOYIHA

Как молодому цифровому банку найти место под солнцем на консервативном финансовом рынке

Бренд: ANORBANK

Агентства: Reformat Consulting Agency, FCB Artgroup.