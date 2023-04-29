Победители премии E+ Awards Центральная Азия объявлены на церемонии награждения

27 апреля состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии E+ Awards Центральная Азия. Впервые в регионе проводился конкурс на самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения.
Торжественное мероприятие посетили более 170 профессионалов из области маркетинга и рекламы. Во время церемонии члены жюри поделились своими впечатлениями от конкурса, обсудили уровень кейсов разных стран и их отличия, а также дали рекомендации будущим участникам премии.
Церемония прошла в формате гала-ужина в ресторане Gulvar в самом центре южной столицы, в течение вечера звучала живая музыка в исполнении группы Ice Cream.
Участниками премии E+ Awards стали международные и локальные бренды, а также крупнейшие рекламные агентства.
Работы были отобраны судейским корпусом, в который вошли 47 специалистов высочайшего уровня в сфере рекламы и маркетинга, в ходе 2 туров голосования.
Победителями стали кейсы из Казахстана и Узбекистана.
Полный список победителей:
Гран-при. Номинация «Устойчивый успех»
Kaspi Жума: всенародный праздник выгодных покупок
Бренд: Kaspi.kz
Агентство: GForce
Рейтинг эффективности
Агентство года – GForce
Номинация «Кампании с одним каналом коммуникации»
Золото
LG Service
Бренд: LG
Агентство: SEED
Бронза
Максимально брендированный ролик
Бренд: Beeline Kazakhstan
Агентство: GForce
Номинация «Устойчивый успех»
Золото
Kaspi Жума: всенародный праздник выгодных покупок
Бренд: Kaspi.kz
Агентство: GForce
Золото
Здравствуйте, я ваш Kaspi Гид
Бренд: Kaspi.kz
Агентство: GForce, DASM
Серебро
Asl Baraka/Development
Бренд: Asl Baraka, Узбекистан
Серебро
Texnomart/Development
Бренд: texnomart, Узбекистан
Бронза
Первые объятия Huggies
Бренд: Huggies
Агентство: DASM/MS
Номинация «Ребрендинг»
Серебро
Новая маркетинговая стратегия бренда Jusan
Бренд: Jusan
Агентство: Shots
Номинация «Brand Experience»
Серебро
МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА
Бренд: Jusan
Бронза
Miller Tribe Fest
Бренд: Miller, Efes Kazakhstan
Агентство: kemliva
Номинация «Кампании с краткосрочным эффектом»
Бронза
МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА
Бренд: Jusan
Номинация «Сезонный маркетинг, Реакция на событие или инфоповод»
Бронза
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