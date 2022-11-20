По роману «Атлант расправил плечи» снимут сериал

Американская медиакомпания The Daily Wire стала обладателем прав на экранизацию романа «Атлант расправил плечи» писательницы Айн Рэнд. У руководства организации есть большие планы на адаптацию знаменитой антиутопии.

The Daily Wire хочет снять сериал, который будет транслироваться на стриминговой платформе Dailywire+. Его продюсерами выступят основатели компании Джереми Боринг, Бен Шапиро и Калеб Робинсон.

Судя по словам Боринга, он хочет сделать «шоу премиум-класса о созидательной силе экономической свободы и последствиях ее утраты». В ближайшем будущем продюсеры начнут искать команду для написания сценария и съемок, но о сроках реализации своей идеи они пока не говорят.

Источник: srsly.ru