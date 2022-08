По каким программам можно съездить в Штаты — подробнее о TechWomen и SUSI

Мы пообщались с молодыми людьми из Казахстана и Кыргызстана, которые принимали участие в программах обмена TechWomen и SUSI и учились в США.





Жания, город — Алматы, выпускница программы SUSI, @finitalajaniya





О программе

Программа Study of the U.S. Institutes for Young Women Leaders — интенсивная краткосрочная академическая программа для молодых женщин-студенток в возрасте от 18 до 25 лет. Она демонстрирует лидерство посредством деятельности в академической и общественной работе.

Программа проходит по таким темам, как гражданская активность, расширение экономических возможностей, экологические проблемы и государственная политика. Участницы из стран Центральной Азии учатся в колледже «Грина Ривера» штата Вашингтон. Проходят академические дисциплины в сфере женского лидерства, американской истории и экологии, а также могут участвовать в общественных и волонтерских работах, посещать культурные достопримечательности и мероприятия.

Чтобы податься на программу, нужно:

— заполнить аппликационную форму на сайте местного американского посольства

— отправить форму на указанную корпоративную почту

— пройти интервью

— ждать результатов в течение одного-трех месяцев.

Расходы на визу, обучение, проживание, питание, авиабилеты и документацию берет на себя «Миссия США» в Казахстане.

Рекомендации

1. Изучайте английский, особенно, профессиональный английский в вашей сфере.

2. Постарайтесь связаться с выпускницами программы. У них вы можете спросить советы, а также построить нетворкинг.

3. Следите за страницами Посольства и уложитесь в срок. Делать все за день до дедлайна — не самая лучшая идея.

О программе

TechWomen — профессиональная программа обмена, спонсируемая Государственным департаментом США. В ней могут принимать участие женщины из стран Африки, Центральной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока, работающие в сфере STEM. Проект покрывает абсолютно все расходы и проходит в Силиконовой Долине.

После прохождения всех этапов участницам подбирают компании, где они будут проходить менторскую часть. У меня были две Рrofessional Мentors и принимающая компания Twitter. Мне понравилась культура и атмосфера сети.

TechWomen — насыщенная программа, которая длится полтора месяца. Организаторы устраивают сессии по карьерному росту и design thinking. Также они предусматривают культурную часть: туры, походы, встречи с участницами из других стран.

Для меня большая честь быть частью команды Кыргызстана. Мы выиграли среди 20 стран и получили грант за социальный проект. Это были насыщенные и полные крутых воспоминаний дни. Не думала, что пройду с первого раза, так как у меня не было технического опыта. Но главное — верить в себя и трудиться.

Рекомендации

1. Следите за страницами посольства США в вашей стране и сайтом techwomen.com.

2. Изучайте английский язык.

3. Делайте вклад в развитие вашего общества, города, села, школы. Занимайтесь волонтерством. Это один из критериев при отборе.

4. Не стесняйтесь хвалить себя. Расскажите обо всем вашем опыте, все, что вы сделали, ваши достижения. Поставьте четкие цели: что хотите от программы и как это программа может вам помочь

5. Не откладывайте подачу на крайний срок. Заранее выпишите все вопросы и подготовьте эссе. Если у вас есть друзья, которые знают английский, попросите их подсказать и исправить ошибки.

6. Найдите выпускниц TechWomen и попросите рекомендовать вас на программу.