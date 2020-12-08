Площадка AliExpress составила топ покупок к зимнему сезону 2020-2021

В 2020 году казахстанцы приобрели на AliExpress 140 000 товаров для спорта и активного отдыха. Средняя стоимость покупок на товары для зимних видов спорта составила 11 000 тенге.

Стартовал горнолыжный сезон. Жители Казахстана активно готовились к этому периоду, приобретая товары и аксессуары для зимних видов спорта. Особой популярностью на платформе AliExpress пользовались куртки для катания на лыжах и сноубордах, теплые комбинезоны, санки, спортивные сумки для снаряжения, варежки, балаклавы. Лыжные доски, сноуборды, палки для скандинавской ходьбы, надувные тюбинги, горнолыжные шлемы также вошли в топ покупок казахстанцев к зиме 2020.

Самыми популярными в категории зимних спортивных аксессуаров, как и в предыдущем 2019 году, стали профессиональные лыжные очки для защиты от ветра с функцией «антитуман» — пользователи приобрели более 500 пар очков.

Средняя стоимость покупок казахстанских пользователей на товары для зимних видов спорта составила 11 000 тенге.

К холодному периоду казахстанцы заказали порядка 600 комплектов термобелья для женщин, мужчин и детей.

Активно заказывали пользователи принадлежности для зимней рыбалки.