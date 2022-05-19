Плей-офф 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI завершен

17 мая были сыграны последние матчи на выбывание в рамках весеннего розыгрыша Кубка РК. Были озвучены имена финалистов республиканского чемпионата, которые уже через 11 дней будут сражаться за чемпионский титул в LAN-формате.

Пары финалистов 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI:

— FIFA 22: Нурбакыт Nurbaa Миргали vs Олжас ZhasikFIFA09 Есентаев

— CS:GO: команды mix13 vs GaNq

— Clash Royale: Дмитрий $D.I.M.A.S$ Юнг vs Айбол Hog Rider Жандәулет

— Dota 2: команды Totally Spies vs Rune Eaters Esports.

Финал весеннего Кубка РК состоится 29 мая в Нур-Султане. Подробная информация о месте проведения и возможности посещения будет объявлена позже.