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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Плей-офф 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI завершен
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Сегодня в 09:28

Плей-офф 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI завершен

17 мая были сыграны последние матчи на выбывание в рамках весеннего розыгрыша Кубка РК. Были озвучены имена финалистов республиканского чемпионата, которые уже через 11 дней будут сражаться за чемпионский титул в LAN-формате.

Пары финалистов 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI:

— FIFA 22: Нурбакыт Nurbaa Миргали vs Олжас ZhasikFIFA09 Есентаев

— CS:GO: команды mix13 vs GaNq

— Clash Royale: Дмитрий $D.I.M.A.S$ Юнг vs Айбол Hog Rider Жандәулет

— Dota 2: команды Totally Spies vs Rune Eaters Esports.

Финал весеннего Кубка РК состоится 29 мая в Нур-Султане. Подробная информация о месте проведения и возможности посещения будет объявлена позже.

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#казахстан #киберспорт #турнир #соревнование #финал
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.