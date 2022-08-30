PlayStation учредила мобильное подразделение

Президент PlayStation Studios Хермен Хюльст со страниц официального блога PlayStation объявил о присоединении к объединению новой студии и учреждении мобильного подразделения.

В состав PlayStation Studios вошла Savage Game Studios, основанная в 2020 году ветеранами мобильного игрового рынка во главе с основателем блога Deconstructor of Fun Михаилом Каткоффом.

Savage Game Studios войдет в состав мобильного подразделения PlayStation Studios. Оно будет работать независимо от консольного и сфокусируется на адаптации новых и уже существующих франшиз PlayStation.