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PlayStation учредила мобильное подразделение
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Сегодня в 11:51

PlayStation учредила мобильное подразделение

Президент PlayStation Studios Хермен Хюльст со страниц официального блога PlayStation объявил о присоединении к объединению новой студии и учреждении мобильного подразделения.

В состав PlayStation Studios вошла Savage Game Studios, основанная в 2020 году ветеранами мобильного игрового рынка во главе с основателем блога Deconstructor of Fun Михаилом Каткоффом.

Savage Game Studios войдет в состав мобильного подразделения PlayStation Studios. Оно будет работать независимо от консольного и сфокусируется на адаптации новых и уже существующих франшиз PlayStation.

Источник: 3dnews.ru

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