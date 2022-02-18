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Платформа Appboxo с основателями из Кыргызстана привлекла $7 млн
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Сегодня в 09:12

Платформа Appboxo с основателями из Кыргызстана привлекла $7 млн

Деньги вложили RTP Global, SciFi VC и Gradient Ventures. В раунде участвовали действующие инвесторы — Antler и 500 Southeast Asia.

Стартап планирует потратить деньги на выход на международные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и США.

С помощью платформы Appboxo компании могут создавать мини-приложения в своем сервисе. Например, добавлять прослушивание музыки, заказ билетов и другое. Приложение также можно купить через площадку для сторонних разработчиков Appboxo Showroom.

У компании сейчас два проекта: Miniapp — для запуска мини-приложений внутри больших и Shopboxo — для создания интернет-магазинов с телефона за 30 секунд.

Источник: vc.ru

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