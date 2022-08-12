Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
planirovaniyu-kar-ery-v-it-obuchat-besplatno-v-astana-hub
Планированию карьеры в IT обучат бесплатно в Astana Hub
181
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:11

Планированию карьеры в IT обучат бесплатно в Astana Hub

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub запускает новый поток программы планирования карьеры в IT — Beta Career. Обучение по программе будет бесплатным для участников.

Beta Career — это комплексный онлайн-практикум, который дает уникальное понимание процесса построения карьеры. Он подходит для студентов и выпускников в сфере IT. Обучение состоит из видеолекций, практических вебинаров, тестовых интервью с экспертами, трекшн-встреч и консультаций с трекерами, а также онлайн ярмарки вакансий.

По результатам обучения участники программы научатся составлять эффективное резюме для трудоустройства в IT-компании и писать к ним сопроводительные письма, прокачают навыки межличностного общения, узнают, какие профессии в IT востребованы, получат возможность найти желаемую работу в топовых компаниях.

Обучение стартует 22 августа, заявки для участия принимаются до 19 августа по ссылке.

Источник: bluescreen.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #программирование #it #astanahub #карьера
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
The Guardian назвал киевский арт-клуб Closer лучшим в Восточной Европе
1445
В Ташкенте появится 41-этажный бизнес-центр
1247
Концерт The Magic of Nomads пройдет в рамках EXPO-2017
1904
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.