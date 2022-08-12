Планированию карьеры в IT обучат бесплатно в Astana Hub

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub запускает новый поток программы планирования карьеры в IT — Beta Career. Обучение по программе будет бесплатным для участников.

Beta Career — это комплексный онлайн-практикум, который дает уникальное понимание процесса построения карьеры. Он подходит для студентов и выпускников в сфере IT. Обучение состоит из видеолекций, практических вебинаров, тестовых интервью с экспертами, трекшн-встреч и консультаций с трекерами, а также онлайн ярмарки вакансий.

По результатам обучения участники программы научатся составлять эффективное резюме для трудоустройства в IT-компании и писать к ним сопроводительные письма, прокачают навыки межличностного общения, узнают, какие профессии в IT востребованы, получат возможность найти желаемую работу в топовых компаниях.

Обучение стартует 22 августа, заявки для участия принимаются до 19 августа по ссылке.

Источник: bluescreen.kz