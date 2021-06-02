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Pet-friendly заведения в Алматы и Нур-Султане: куда можно прийти с питомцем
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31.05.2021

Pet-friendly заведения в Алматы и Нур-Султане: куда можно прийти с питомцем

Часто приходится чувствовать вину, оставляя мохнатого друга дома? Специально для вас мы подобрали места, куда вы можете взять с собой своего питомца.


Алматы


Dali, @dali.almaty


Уютная кофейня, названная в честь великого Сальвадора Дали, открылась этой весной. И уже успела влюбить в себя горожан свежей выпечкой, сэндвичами и десертами. Здесь всегда рады приветствовать гостей и их питомцев.


Bloom, @bloom.coffeeshop


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Кофейня Bloom не только pet-friendly, но и eco-friendly. Кафе радует посетителей ароматным кофе, холодными напитками, мороженым и десертами. Недавно они выпустили ограниченную коллекцию хлопковых футболок и 10% с каждой продажи, перечисляют в приют.


Ketchup, @ketchup_almaty


Здесь вы найдете высококлассные мясные бургеры из конины, баранины, мраморной говядины и курицы. Знаменитые крупные креветки, приготовленные в стиле street food и коллекцию напитков со всего света.


Avocado, @avocado_and_coffee


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Идеальный завтрак без авокадо? Не бывает! В кафе Avocado его хватит всем. Стильный интерьер, вкусные завтраки, свежесваренный кофе и многое другое. Сюда вы можете прийти с мохнатым другом, насладиться атмосферой и кухней.


Flask Coffee, @flask_almt


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Инновационное кафе, которое предлагает удивительные впечатления, благодаря вкусным кофе, напиткам и блюдам. А также за счёт различных интерактивных мероприятий и искусства. Кофейня всегда рада питомцам. Здесь обязательно нальют миску с водой и предложат Pet Menu.


Jumpin Goat, @jumpingoat.coffee


Американский кофейный бренд с собственной обжаркой - в меню больше 10 видов кофе. Здесь вы можете насладиться настоящим кофе, напитками на любой вкус и разными блюдами. Вашему питомцу в Jumpin Goat тоже понравится.


Нур-Султан


Точка, @cafe.tochka


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С самого открытия, кафе позиционируется как dog-friendly. «Точка» предлагает своим посетителям окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков. По вашему желанию повара приготовят блюда авторской, вьетнамской, европейской, итальянской, русской кухни. Также заведение славится своим фирменным хумусом и всегда свежим хлебом собственного запекания.


Ketchup, @kitchen_by_ketchup


В кафе большой выбор хот-догов, бургеров, сэндвичей и горячих блюд. Оформление выполнено в приятных и ярких тонах. Перед походом в бургерную, не забудьте накормить своего мохнатого друга, ведь ему будет сложно устоять перед таким выбором мясных блюд.


Gipsy dogs, @gipsy.streetfood


Место со своей идеей и атмосферой, в котором постарались сохранить традиции американской уличной еды. Вдохновившись фильмом, «Повар на колесах», ребята удачно запустили фудтрак, немного позже появился первый павильон, и в этом месяце открылся второй двухэтажный, стильный, необычный павильон, где вы можете сделать атмосферные снимки в американском стиле на пару с питомцем.


Saladbar, @saladbar.ast


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Первый в Казахстане кафе-бистро полезного, не скучного питания, в формате все включено. Здесь вы можете самостоятельно собрать боул. А боул, — это когда хочется салатика, но одновременно тянет на жаркое. Здесь можно все и сразу. А стильный и уютный интерьер добавит настроения вам и вашему четвероногому другу.


Кекс, @keksbakery.kz


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Другие говорят, что лучшие друзья девушек - это бриллианты. Команда пекарни «Кекс» говорит, что лучшие друзья девушек, да и вообще всех людей, это хлеб и булки. И конечно же, собаки! Кекс гарантирует вкусное угощение не только вам, но и вашему питомцу.


Qant, @qant.coffee


Уютная кофейня Qant рада приветствовать своих гостей с их маленькими друзьями. Здесь вы всегда можете выпить отличный, свежесваренный зерновой кофе, перекусить сэндвичами и хот-догами.


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#алматы #нурсултан #питомцы #petfriendly #dogfriendly
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