Pet-friendly заведения в Алматы и Нур-Султане: куда можно прийти с питомцем

Часто приходится чувствовать вину, оставляя мохнатого друга дома? Специально для вас мы подобрали места, куда вы можете взять с собой своего питомца.







Алматы





Уютная кофейня, названная в честь великого Сальвадора Дали, открылась этой весной. И уже успела влюбить в себя горожан свежей выпечкой, сэндвичами и десертами. Здесь всегда рады приветствовать гостей и их питомцев.





Кофейня Bloom не только pet-friendly, но и eco-friendly. Кафе радует посетителей ароматным кофе, холодными напитками, мороженым и десертами. Недавно они выпустили ограниченную коллекцию хлопковых футболок и 10% с каждой продажи, перечисляют в приют.





Здесь вы найдете высококлассные мясные бургеры из конины, баранины, мраморной говядины и курицы. Знаменитые крупные креветки, приготовленные в стиле street food и коллекцию напитков со всего света.





Идеальный завтрак без авокадо? Не бывает! В кафе Avocado его хватит всем. Стильный интерьер, вкусные завтраки, свежесваренный кофе и многое другое. Сюда вы можете прийти с мохнатым другом, насладиться атмосферой и кухней.





Инновационное кафе, которое предлагает удивительные впечатления, благодаря вкусным кофе, напиткам и блюдам. А также за счёт различных интерактивных мероприятий и искусства. Кофейня всегда рада питомцам. Здесь обязательно нальют миску с водой и предложат Pet Menu.





Американский кофейный бренд с собственной обжаркой - в меню больше 10 видов кофе. Здесь вы можете насладиться настоящим кофе, напитками на любой вкус и разными блюдами. Вашему питомцу в Jumpin Goat тоже понравится.





Нур-Султан





С самого открытия, кафе позиционируется как dog-friendly. «Точка» предлагает своим посетителям окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков. По вашему желанию повара приготовят блюда авторской, вьетнамской, европейской, итальянской, русской кухни. Также заведение славится своим фирменным хумусом и всегда свежим хлебом собственного запекания.





В кафе большой выбор хот-догов, бургеров, сэндвичей и горячих блюд. Оформление выполнено в приятных и ярких тонах. Перед походом в бургерную, не забудьте накормить своего мохнатого друга, ведь ему будет сложно устоять перед таким выбором мясных блюд.





Место со своей идеей и атмосферой, в котором постарались сохранить традиции американской уличной еды. Вдохновившись фильмом, «Повар на колесах», ребята удачно запустили фудтрак, немного позже появился первый павильон, и в этом месяце открылся второй двухэтажный, стильный, необычный павильон, где вы можете сделать атмосферные снимки в американском стиле на пару с питомцем.





Первый в Казахстане кафе-бистро полезного, не скучного питания, в формате все включено. Здесь вы можете самостоятельно собрать боул. А боул, — это когда хочется салатика, но одновременно тянет на жаркое. Здесь можно все и сразу. А стильный и уютный интерьер добавит настроения вам и вашему четвероногому другу.





Другие говорят, что лучшие друзья девушек - это бриллианты. Команда пекарни «Кекс» говорит, что лучшие друзья девушек, да и вообще всех людей, это хлеб и булки. И конечно же, собаки! Кекс гарантирует вкусное угощение не только вам, но и вашему питомцу.





Уютная кофейня Qant рада приветствовать своих гостей с их маленькими друзьями. Здесь вы всегда можете выпить отличный, свежесваренный зерновой кофе, перекусить сэндвичами и хот-догами.