Первый орбитальный полет Starship запланирован на май

Первый орбитальный полет самой большой ракеты SpaceX Starship должен состояться в мае 2022 года. Она должна будет совершить полет вокруг Земли, а после этого приземлиться в Тихом океане.
К следующему месяцу у компании будет 39 годных к полету двигателей, а затем специалистам понадобится еще месяц на их интеграцию.
В конструкции ракеты используются новейшие двигатели Raptor 2, их мощность составляет более 230 тонн.
Запуск пройдет со стартовой площадки на частном космодроме SpaceX в городе Бока-Чика на юго-востоке Техаса.
Источник: incrussia.ru