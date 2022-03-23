Первый орбитальный полет Starship запланирован на май

Первый орбитальный полет самой большой ракеты SpaceX Starship должен состояться в мае 2022 года. Она должна будет совершить полет вокруг Земли, а после этого приземлиться в Тихом океане.

К следующему месяцу у компании будет 39 годных к полету двигателей, а затем специалистам понадобится еще месяц на их интеграцию.

В конструкции ракеты используются новейшие двигатели Raptor 2, их мощность составляет более 230 тонн.

Запуск пройдет со стартовой площадки на частном космодроме SpaceX в городе Бока-Чика на юго-востоке Техаса.

Источник: incrussia.ru



