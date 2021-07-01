Первый дальний рейс на летающем авто совершили в Европе

Словацкий инженер совершил 35-минутный перелет на модели своего летающего автомобиля AirCar между международными аэропортами в Нитре и Братиславе.

Инженер Штефан Кляйн за 35 минут пролетел 75 километров до Братиславы, а затем проехал на трансформированном в спортивный автомобиль транспортном средстве до центра города, чтобы выпить чашечку кофе. Он заявил, что успешный перелет между двумя городами станет важным этапом в реализации проекта.

Прототип AirCar оснащен двигателем мощностью 160 лошадиных сил и воздушным винтом в задней части машины, в полете автомобиль развивает скорость до 170 километров в час. Трансформация из автомобиля в самолет занимает 2 минуты 15 секунд. AirCar может перевозить двух человек с общим пределом веса в 200 килограммов.

Для использования такого транспортного средства необходимо иметь как водительские права, так и разрешение на управление воздушными судами.

Компания-разработчик Klein Vision сообщила, что на разработку прототипа потребовалось около двух лет, а инвестиции обошлись меньше чем в два миллиона евро.

Источник: tengrinews.kz