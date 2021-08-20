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Первую в мире экологически чистую сталь произвели в Швеции
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Сегодня в 10:57

Первую в мире экологически чистую сталь произвели в Швеции

Шведская компания по производству экологически чистой стали HYBRIT заявила, что осуществила первую в мире поставку стали, произведенной без использования угля.

Компания HYBRIT, принадлежащая SSAB, государственной коммунальной компании Vattenfall и горнодобывающей компании LKAB, заявила, что поставит пробную партию чистой стали автомобильной компании Volvo до начала коммерческого производства в 2026 году.

HYBRIT начала тестовые испытания на своем экспериментальном заводе по производству стали без использования ископаемого топлива в 2020 году в городе Лулео, на севере Швеции. Его цель — заменить коксующийся уголь, традиционно необходимый для производства стали на основе руды, электричеством и водородом, не содержащими ископаемых.

Источник: tengrinews.kz

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