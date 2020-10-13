Пересол! Почему переизбыток мотивации — это плохо

Бек Нарзи, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi





Залог счастливой жизни — гармония. Основа вкусного блюда — баланс. Баланс — та же гармония, просто замаскированная специями, ингредиентами и кулинарными ловкостями. В жизни, как на кухне, или на кухне, как в жизни, важно чувство меры и умение отыскать «золотую середину». «Оптимизировал» рецепт из экономии? Гость это ощутит на языке и не будет рад. Расщедрился и переусердствовал, добавив излишне много вкусного и полезного? Гость тоже не будет рад. Отклонение влево или вправо — риск. Умение удержать баланс — искусство. Сегодня поговорим о том, как сохранить гармонию в семье. В семье вашего рабочего коллектива, ведь это наша вторая семья.

С чувством выполненного долга я потянулся в кресле и потянулся к мобильнику — забронировать вечернее счастье в каком-нибудь уютном месте. Заслужил! Весь день был сорокой-белобокой: «Этому дала, этому дала, а этому? И этому тоже, хрен с ним!». Гости довольны, персонал бодр, вопросы решаются, дела делаются. И вдруг звонок.

По тональности звучания я понял, что звонок сулит какую-то запендю (чеховское словечко). И точно.

Звонил лондонский кадровик и уведомлял меня о том, что один из наших шеф-поваров подал заявление. Не на нас, а об уходе.

Те, на кого паспорт свалился как бонус, как наследство или выигрыш в лотерею, склонны к самокопанию и поискам себя на рабочем месте



Эх, Сережа, Сережа! В который уж раз. Талантливый парень из Казахстана, благодаря своим греческим корням получивший шанс на работу в Европе. Хороший малый, но дезориентированный. Он уже уходил и возвращался, как любовник — с удвоенной нежностью, и вот опять. У Сережи неизлечимая болезнь, но не спешите его жалеть.

Его недуг характерен для всех, кому европейское гражданство или право на работу дались легко, как нимфоманка на дискотеке.

Это мое личное наблюдение, основанное на многолетнем опыте работы с мигрантами разных народностей и профессий. Те, кто гражданство и вид на жительство завоевывали, шли к ним как к цели, те своей работой дорожат и меньше склонны к рефлексии и ненужным рыпаньям. Те, на кого паспорт свалился как бонус, как наследство или выигрыш в лотерею, склонны к самокопанию и поискам себя на рабочем месте. Они работу меняют как антиковидные маски и уверены, что спрос на них не иссякнет.

Русскоязычный обладатель паспорт ЕС частенько выглядит как гражданин-нахальник



Эти сережеподобные постоянно нуждаются в мотивации и эмоциональной подзарядке. Их нужно развлекать и раззадоривать. Иначе они вянут, киснут и подванивают. Они как грузовозы советского авиапрома — хорошие и надежные, но не самоходные. Их нужно выкатывать на взлетную полосу, тянуть, а потом загонять в ангар всем миром, народом и страной. А самолеты нового поколения все умеют самостоятельно, быстро и без лишнего внимания к себе.

Это самолетное сравнение взято не из воздуха, хотя я и пишу этот текст в Хитроу, ожидая начала посадки, но вдохновлен тем, что я, наконец, сдал итоговую версию рукописи моей новой бизнес-книги «7 дней до взлета». Совсем скоро книга выйдет из печати и начнет свой полет, и, уверен, станет счастливым билетом для многих предпринимателей. Собственно, для этого она и написана, прожита и оплачена моим опытом, потерями и находками.





Анализирую свой опыт и сотни интервью, которые я проводил лично с кандидатами на самые разные вакансии в сфере HoReCa, и прихожу к выводу, что практически никто из русскоязычных работников (из Прибалтики, например) с заветным паспортом Евросоюза не продержался в моей команде. Они как-то сдулись и приуныли или, наоборот, обнаглели и почувствовали себя царьками на рабочем месте, забыв, что незаменимых нет. Русскоязычный обладатель паспорт ЕС частенько выглядит как гражданин-нахальник. Ну или нахаленок, если вовремя притушить ему фитилек, во имя его же блага. А не бага!

Перемотивация персонала — это так же плохо, как недомотивация



В чем проблема? В чем моя вина? Я ведь всегда стараюсь понять, что я мог сделать и чего не сделал. Пораскинул мозгами и понял — перестарался. Как врач я ошибся с дозировкой и перекормил свой персонал, перемотивировал. Переизбыток витамина ведь не идет на пользу организму. Перемотивация персонала — это так же плохо, как недомотивация. Лучше перебдеть, чем недобдеть? Не соглашусь! Лучше не бросаться из крайности в крайность! Если ребенка постоянно катать в комфортной коляске, он не научится ходить. Хороший работник должен сам искать мотивацию, перезаряжать батарейки стимула и побуждения к работе, искать и находить позитив в ежедневном труде. Работодатель может периодически поощрять его, направлять, следить за душевным состоянием и атмосферой в коллективе, но он не может быть нянькой своему сотруднику. Эта разбалованность до добра не доводит. Она одинаково вредит и работодателю, и работнику.

Если сотрудник не может самомотивироваться, может быть, это сигнал о том, что он занят не своим делом? Так зачем же уговаривать и удерживать его? Те, кого искренне не «вштыривает» их работа, возможно, занимают чужое место?

Перемотивашка — как пересол на столе, как перебор в блэк-джеке. Это непоправимо.

Я вот, глядя на некоторых, вспоминаю эпизод из «Ширли-мырли»: «По-моему, вы слишком много кушать. В каком смысле? В смысле, зажралИсь!».





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