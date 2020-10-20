Переработка мусора, биоупаковка и библиотеки — как эстонцы заботятся об окружающей среде

Уже не первый год модно быть eco-friendly. На самом деле это не только модно, но и полезно, как бы банально это ни звучало. Давайте посмотрим, как заботятся об окружающей среде жители Эстонии.







Сортировка мусора

Почти в каждом дворе есть несколько видов контейнеров для мусора. Чаще всего это один бак для картона и бумаги, один — для биоразлагаемых отходов и еще один — для всего остального.

Крупногабаритный мусор отвозят в организованные пункты приема. Живые ели после Рождества и Нового года собирают в специальных точках в каждом районе. А в конце января устраивают несколько больших праздников, где проходят огненные шоу.

В больших сетевых магазинах есть roheline punkt, куда можно принести на переработку старую бытовую технику, батарейки.





Вторая жизнь бутылок

Каждый раз, покупая напиток в пластиковой, стеклянной бутылке или металлической банке, жители Эстонии оплачивают десять центов за тару. На ценнике к напитку указаны 2 суммы, например, 0.29 евро за воду +0.10 за бутылку. В соседних странах упаковка может стоить дороже.

Пустую бутылку можно сдать почти в каждом гипермаркете и вернуть себе эти десять центов. Обычно люди приходят сразу с несколькими пакетами бутылок и получают обратно три-десять евро. Автомат выдает чек, с которым можно получить скидку на кассе этого же магазина либо обналичить его на стойке информации. Во многих магазинах автомат предложит не забирать чек, а пожертвовать эту сумму в благотворительную организацию.





Энергетика

В Эстонии используются различные способы производства электроэнергии. Немалую долю занимает возобновляемая энергетика. На территории страны есть ветропарки, на огромных площадях которых построены ветряные турбины. Конечно, в Эстонии есть и гидроэлектростанции. На частных землевладениях можно встретить солнечные панели.

Электромобили на дорогах Эстонии можно увидеть не так редко, а автомобили «Тесла» есть даже в службах такси. Одна из причин использования такого вида машин — наличие множества пунктов быстрой зарядки электромобилей.





Пакеты

На кассах крупных магазинов продаются обычные пластиковые пакеты, тканевые сумки и картонные пакеты. Иногда есть и биоразлагаемые пакеты. Некоторые сети полностью перешли на биоупаковку.





Что делать с одеждой

Уже давно определенные магазины предлагают опцию переработки одежды. Например, сеть H&M за пакет со старыми вещами дает купон на скидку. Такая система действует во многих странах, в том числе и в Эстонии.

Возле торговых центров также есть контейнеры, куда можно сдать одежду и даже обувь. Правда, никакой купон за это не дадут.





Экологическое воспитание

Не только ярмарки воспитывают в детях любовь к разумному потреблению ресурсов. На уроках труда школьники часто получают задания, где материалы используются вторично. Например, из упаковки от сока можно сделать кошелек. А из пустой бутылки — цветочный горшок с мордочкой любимого животного.





Экомагазины и отделы

В последние годы во многих торговых центрах появились отделы с экологичными товарами, веганские лавки. Больше всего таких магазинов в тех районах, где собирается молодежь — студенты и люди творческих профессий. Движение все больше набирает популярность. Единственный минус специализированных магазинов — цены здесь обычно выше.





Книги

Все больше людей посещает библиотеки. Это не только действенный способ заботы о количестве потребляемой бумаги, но и возможность найти те издания, которые в Эстонии просто так не купить. Для регистрации в библиотеке нужна id-карта жителя Эстонии. Вам выдадут читательский билет в виде пластиковой карты. Кроме права пользования книжным фондом вы также получите возможность посещать бесплатно представления и мастер-классы в разных филиалах городской библиотеки.





Посади деревья

Центр управления государственными лесами Эстонии (RMK) периодически проводит экологические акции. Например, в 2019 году в мае прошел День посадки леса, где каждый мог сделать страну еще зеленее. Стоит отметить, что около 50% площади Эстонии занимают леса.





Источники: rusimm.com и visitestonia