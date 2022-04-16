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Переезд за рубеж: 13 блогеров, которые помогут переехать в ОАЭ, США или Турцию
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14.04.2022

Переезд за рубеж: 13 блогеров, которые помогут переехать в ОАЭ, США или Турцию

Тема переезда актуальна всегда, но что делать если не знаешь с чего начать и к кому обратиться? Мы составили список людей, живущих в разных странах и часовых поясах, которые ведут блог о переезде и делятся своим опытом.


США


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США — одна из самых популярных стран для иммиграции. В стране высокий уровень жизни, а правительство предоставляет много бонусов. Люди, которые едут сюда, думают о том, чтобы найти новые карьерные возможности, улучшить благосостояние или найти комфортное место для жизни.


Ирина, @irina_inusa


irina_inusa

Иммиграционный адвокат Ирина в возрасте 19 лет выиграла грант на учебу и переехала в США. Она уже 20 лет живет в Штатах, 15 из которых работает адвокатом. Девушка, профессионал своего дела с большим опытом работы. В блоге затрагивает темы переезда в США, пишет о воспитании детей и своей жизни.

Мария, @mariya.america

Про переезд в Штаты можно узнать и у Марии. Девушка ведет блог, в котором рассказывает о деталях жизни в США. Девушка — сертифицированный QA Automation Engineer, проводит прямые трансляции с коллегами по цеху, пишет про работу IT-специалистом, а в сторис показывает американские будни.

Мира Сариева, @mira_sariyeva


мира сариева

Мира — международный бизнес-консультант, спикер. Профессионал в области организации бизнеса в США. Расскажет про особенности ведения бизнеса, выбор штата, получении визы Е-2. А если вы хотите вывести свой бизнес на американский рынок или открыть собственный бизнес в США, приходите на презентацию в Алматы и Нур-Султане.

ОАЭ


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Дубай входит в число самых безопасных городов мира, а сами Арабские Эмираты привлекают множество иммигрантов.

Айман Ескараева, @emirates_legal_consultant

Айман переехала в Дубай из Казахстана в 2018 году и завела блог. Сегодня, казахстанка оказывает юридическую помощь бизнесменам в ОАЭ, а также рассказывает про переезд в Эмираты. Подробнее про Айман по ссылке.

Тата, @tataofficial


tataofficial

Честно про Дубай можно прочитать в постах Таты. Она помогает читателям переехать в страну и начать все с нуля. Пишет про финансовую грамотность, аренду квартир и многие другие бытовые вопросы.

Арлен, @arlen.mik

Арлен посетила более 20 стран, а теперь проживает в ОАЭ. По словам девушки, она знает, как переехать в страну и начать бизнес. Помимо этого, девушка делится ресурсами по поиску жилья, полезными сайтами и многим другим.

Турция


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Все больше и больше жителей СНГ выбирают Турцию для зимовки или даже переезда. В Турции есть все, что нужно для хорошего отдыха: жаркое солнце, лазурное море и шикарные пляжи. А еще здесь живут радушные люди, которые любят принимать гостей.

Маша, @masha.gde

Про жизнь в Турции, а именно в Анталии, рассказывает Маша. Она показывает места, о которых мало кто знает. Еще девушка помогает переехать в Турцию.

Мари, @mari_dolunay


mari_dolunay

Мари живет в Турции не первый год. У нее куча постов на самые разные тематики, начиная с интересных мест в Анталии, заканчивая информацией о родах в стране.

Галина, @blogsemeyka_aladice

У Галины есть программа, которая помогает переезжающим. У нее яркий профиль с солнечными фотографиями из Алании. Блогер также проводит прямые трансляции, связанные с информационными вопросами.

Европа


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У многих землян Европа ассоциируется с высоким уровнем жизни, безопасностью и богатыми культурными традициями. Эмигранты стремятся туда по ряду причин: возможность карьерного роста, уверенность в лучшем качестве образования и медицины.

Ольга, @olga_bezfamilii

Всем тем, кому интересна жизнь в Польше, советуем блог Ольги. Она разбирает проблемы переезда и находит решения.

Марина, @lapkama


марина

Марина знает все про переезд и жизнь Эстонии. В хайлатсах девушки можно узнать, где вкусно поесть и куда сходить в стране.

Ольга Карпенко, @sweden_english

Ольга — преподаватель английского языка. На ее странице можно выучить шведский с нуля и узнавать инсайдерскую информацию про страну, так как девушка проводит консультации по переезду.

Грузия


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Грузия — страна древних традиций. Солнце, море и горы, аутентичная архитектура, гостеприимство, песни и танцы, щедрые трапезы с прекрасными тостами — это именно то, за что любят Грузию.

Ася, @me_in_tbilisi

Ася консультирует читателей по переезду и релокации в Грузию.

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