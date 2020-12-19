Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
pereezd-v-ssha-tipy-grin-kart-i-usloviya-ih-polucheniya
Переезд в США: типы грин-карт и условия их получения
189
/
/

Сегодня в 11:55

Переезд в США: типы грин-карт и условия их получения

Чтобы подать заявку на получение грин-карты, иммигрант должен соответствовать требованиям одной из восьми категорий, указанных на официальном сайте Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Закон США об иммиграции позволяет подавать заявление на получение статуса постоянного жителя (грин-карты) нескольким категориям лиц. Forum Daily подробно рассказал о наиболее популярных из них.

США


Семейные связи с гражданином США или законным постоянным жителем


В этой категории подавать на грин-карту имеют право люди из следующих групп.

Ближайший родственник:

— супруг гражданина США

— не состоящий в браке ребенок гражданина США в возрасте до 21 года

— родитель гражданина США, достигшего 21 года.


Другой родственник по категориям семейных предпочтений:

— не состоящий в браке сын или дочь гражданина США (21 год и старше)

— состоящий в браке сын или дочь гражданина США

— брат или сестра гражданина США, которому исполнился 21 год

— супруг законного постоянного жителя

— не состоящий в браке ребенок законного постоянного жителя в возрасте до 21 года

— не состоящий в браке сын или дочь законного постоянного жителя от 21 года и старше.


Другие «семейные» категории:

жених (невеста) гражданина США или ребенок жениха (невесты), въехавшие в страну по визе K-1

вдова (вдовец) гражданина США, состоявший с ним в браке на момент смерти супруга

жертва жестокого обращения со стороны супруга или экс-супруга, родителей или детей, которые являются гражданами или постоянными жителями США.


грин карта


Грин-карта через трудоустройство в США


Работники-иммигранты первого типа предпочтения:

— обладающие выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте

— выдающиеся профессора или исследователи

— многонациональные менеджеры или руководители, отвечающие определенным критериям.


Работники-иммигранты второго типа предпочтения:

— представители профессии, требующей ученой степени

— лица, обладающие исключительными способностями в науке, искусстве или бизнесе.


Работники-иммигранты третьего типа предпочтения:

— квалифицированные работники (работа требует минимум 2-летнего обучения или опыта)

— профессионалы (для работы требуется как минимум степень бакалавра в США или иностранный эквивалент)

— неквалифицированный рабочий (неквалифицированная работа, требующая менее 2 лет обучения или опыта).


Иммигрант-инвестор:

— лицо, которое инвестировало или активно инвестирует не менее 1 миллиона долларов (или 500 000 долларов в целевую сферу занятости) в новое коммерческое предприятие в США и создаст штатные должности не менее чем для 10 квалифицированных сотрудников.


Грин-карты для иммигрантов с особым статусом


член религиозной конфессии, приезжающий в США для работы в некоммерческой религиозной организации

лицо, не достигшее совершеннолетия, которое нуждается в защите суда из-за того, что родитель подверг его насилию или оставил без присмотра

международные вещатели: лица, которые приезжают работать в США в качестве представителей средств массовой информации Агентства глобальных СМИ США (USAGM) или получателей гранта USAGM

сотрудник международной организации или члены его семьи, сотрудник НАТО или члены его семьи.


иммиграция


Грин-карта через статус беженца или просителя убежища


Лицо, получившее одобрение ходатайства о предоставлении убежища, как и лицо, соответствующее определению беженца, должно проживать в США как минимум в течение года после одобрения убежища или статуса беженца, прежде чем претендовать на грин-карту.


Другие категории претендентов на грин-карту


Эта категория включает лиц, попадающих под действие законов о защите иммигрантов из Либерии, Кубы, Гаити, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, американских индейцев, родившихся в Канаде, лиц, рожденных в США у иностранных дипломатов, а также победителей визовой лотереи Electronic Diversity Visa Lottery (лотерея грин-карт).


Грин-карта через регистрацию


Понятие «Регистрация» в иммиграционном законодательстве США разрешает выдачу грин-карт иностранцам, которые физически находились в Соединенных Штатах с 1 января 1972 года без перерыва, даже если у них нет легального иммиграционного статуса в США.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#виза #сша #гринкарта #greencard #визавсша
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Евгения Горобец о том, почему оставила работу и квартиру в Астане и переехала в Москву
16490
ТУРЦИЯ ГЛАЗАМИ КАЗАХСТАНЦА
5835
Как переехать во Францию, не зная языка, и строить карьеру в науке
784