Переезд в США: типы грин-карт и условия их получения

Чтобы подать заявку на получение грин-карты, иммигрант должен соответствовать требованиям одной из восьми категорий, указанных на официальном сайте Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Закон США об иммиграции позволяет подавать заявление на получение статуса постоянного жителя (грин-карты) нескольким категориям лиц. Forum Daily подробно рассказал о наиболее популярных из них.









Семейные связи с гражданином США или законным постоянным жителем





В этой категории подавать на грин-карту имеют право люди из следующих групп.

Ближайший родственник:

— супруг гражданина США

— не состоящий в браке ребенок гражданина США в возрасте до 21 года

— родитель гражданина США, достигшего 21 года.





Другой родственник по категориям семейных предпочтений:

— не состоящий в браке сын или дочь гражданина США (21 год и старше)

— состоящий в браке сын или дочь гражданина США

— брат или сестра гражданина США, которому исполнился 21 год

— супруг законного постоянного жителя

— не состоящий в браке ребенок законного постоянного жителя в возрасте до 21 года

— не состоящий в браке сын или дочь законного постоянного жителя от 21 года и старше.





Другие «семейные» категории:

— жених (невеста) гражданина США или ребенок жениха (невесты), въехавшие в страну по визе K-1

— вдова (вдовец) гражданина США, состоявший с ним в браке на момент смерти супруга

— жертва жестокого обращения со стороны супруга или экс-супруга, родителей или детей, которые являются гражданами или постоянными жителями США.













Грин-карта через трудоустройство в США





Работники-иммигранты первого типа предпочтения:

— обладающие выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте

— выдающиеся профессора или исследователи

— многонациональные менеджеры или руководители, отвечающие определенным критериям.





Работники-иммигранты второго типа предпочтения:

— представители профессии, требующей ученой степени

— лица, обладающие исключительными способностями в науке, искусстве или бизнесе.





Работники-иммигранты третьего типа предпочтения:

— квалифицированные работники (работа требует минимум 2-летнего обучения или опыта)

— профессионалы (для работы требуется как минимум степень бакалавра в США или иностранный эквивалент)

— неквалифицированный рабочий (неквалифицированная работа, требующая менее 2 лет обучения или опыта).





Иммигрант-инвестор:

— лицо, которое инвестировало или активно инвестирует не менее 1 миллиона долларов (или 500 000 долларов в целевую сферу занятости) в новое коммерческое предприятие в США и создаст штатные должности не менее чем для 10 квалифицированных сотрудников.





Грин-карты для иммигрантов с особым статусом





— член религиозной конфессии, приезжающий в США для работы в некоммерческой религиозной организации

— лицо, не достигшее совершеннолетия, которое нуждается в защите суда из-за того, что родитель подверг его насилию или оставил без присмотра

— международные вещатели: лица, которые приезжают работать в США в качестве представителей средств массовой информации Агентства глобальных СМИ США (USAGM) или получателей гранта USAGM

— сотрудник международной организации или члены его семьи, сотрудник НАТО или члены его семьи.













Грин-карта через статус беженца или просителя убежища





Лицо, получившее одобрение ходатайства о предоставлении убежища, как и лицо, соответствующее определению беженца, должно проживать в США как минимум в течение года после одобрения убежища или статуса беженца, прежде чем претендовать на грин-карту.





Другие категории претендентов на грин-карту





Эта категория включает лиц, попадающих под действие законов о защите иммигрантов из Либерии, Кубы, Гаити, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, американских индейцев, родившихся в Канаде, лиц, рожденных в США у иностранных дипломатов, а также победителей визовой лотереи Electronic Diversity Visa Lottery (лотерея грин-карт).





Грин-карта через регистрацию





Понятие «Регистрация» в иммиграционном законодательстве США разрешает выдачу грин-карт иностранцам, которые физически находились в Соединенных Штатах с 1 января 1972 года без перерыва, даже если у них нет легального иммиграционного статуса в США.