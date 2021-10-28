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Павел Дуров анонсировал появление официальной рекламы в Telegram
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Сегодня в 10:34

Павел Дуров анонсировал появление официальной рекламы в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в своем канале пост, где подтвердил скорый запуск рекламных сообщений. По его словам, большинство пользователей не заметит нововведений, и на это есть три причины.

Во-первых, Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах и группах. Реклама затронет только большие каналы с аудиторией более тысячи подписчиков. Это сервисы, где уже и так есть реклама и поддержка которых приводит к наибольшим расходам Telegram.

Во-вторых, для показа рекламы не будут использованы личные данные. Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся.

В-третьих, официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты, ограниченные 160 символами, без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

Источник: incrussia.ru

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