Партнеры юридической компании Bolotov & Partners о том, какие объекты интеллектуальной собственности существуют и какие результаты деятельности должны защищать предприниматели

Что такое интеллектуальная собственность





Как зарегистрировать товарный знак





Зачем регистрировать объекты интеллектуальной собственности





Как охранять и защищать интеллектуальную собственность





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Основные виды это:— изобретения— полезные модели, например, оплата через электронную систему— промышленные образцы— товарные знаки— наименования мест происхождения товаров, например, минеральная вода «Сары-Агаш», севанская форель, целый ряд наименований вин и прочее— коммерческая тайна, фирменные наименования.С развитием интернета и новых услуг список объектов интеллектуальной собственности не меняется, но они становятся разнообразнее и сложнее. Например, появляются обонятельные, звуковые, голографические и движущиеся товарные знаки. Также растет спрос на регистрацию программного обеспечения, защиту прав в интернете.В Казахстане сегодня примерно 370 тысяч зарегистрированных компаний, а товарных знаков вдвое меньше. С одной стороны — это колоссальный потенциал для развития, с другой — мы понимаем, что люди уделяют недостаточно внимания собственным ресурсам.У каждой компании есть как минимум два объекта интеллектуальной собственности: фирменное наименование и ноу-хау или коммерческая ценность — информация о поставщиках, клиентах, технологии производства, ассортименте продукции, планах на будущее. Эти два объекта, как и другие перечисленные выше, бизнесу можно и нужно защищать.Обычно предприниматель вкладывает деньги в создание товарного знака или бренда, работает над продвижением на рынке своих товаров с этим знаком для повышения его узнаваемости и отличия его товаров от других. Но охрану товарный знак будет иметь только после его государственной регистрации. Поэтому это первый и важный шаг по защите своего знака от недобросовестной конкуренции.Для начала нужно выбрать страну, в которой вы будете осуществлять свою деятельность. Если планируете расширение за пределы одной страны, нужно составить план, выбрать подходящие рынки и подумать о том, в каком порядке и в какие страны вам нужно подавать документы на получение охраны знака. В этом процессе важно учитывать и финансовый аспект. Регистрировать и поддерживать товарный знак в нескольких странах одновременно — не дешевое удовольствие. К тому же, если товарный знак более трех лет не используется в какой-то стране, его регистрацию аннулируют.Например, в нашей практике был случай, когда компания из Казахстана сделала несколько пробных поставок в Китай без регистрации своего товарного знака в этой стране. Тогда китайцы быстро оформили знак этой компании на себя. Мы отсудили его обратно, но на это ушло два года и расходы на разбирательства были немаленькие.При создании товарного знака нужно учитывать критерии его регистрационной способности. К регистрации допускаются не все изображения, слова или символы. Например, вам могут отказать, если товарный знак противоречит принципам гуманности и морали, либо если он является общепринятым термином как слово «термос». Или если сходный знак уже зарегистрирован. Вы подадите заявку и можете получить отказ в предоставлении охраны вашему знаку через семь месяцев. Это срок рассмотрения заявления в Казахстане. Поэтому, до подачи заявки на регистрацию желательно проверить, не зарегистрирован ли уже сходный знак. Вы можете проверить свой знак самостоятельно по общедоступным базам товарных знаков, но специалисты это сделают лучше и быстрее и помогут разобраться, может ли охраняться ваш знак, или он описательный и, следовательно, неохраноспособный.Товарный знак — это тоже имущество, которое вы можете продавать, сдавать в залог для получения банковского кредита или отдавать его во временное использование по лицензии.Как понять и определить стоимость товарного знака? Например, если взять две пары одинаковых кроссовок: одна adidas с фирменными полосками, а другая без, стоимость будет разная. Ведь adidas — это известный зарегистрированный бренд, который стоит дороже. А потребитель, скорее всего, выберет известную марку и качество, которое за ней стоит. Стоимость знака определяется по многим факторам, как например, узнаваемость, территория охвата, длительность использования знака и другим, которые также складываются исходя из суммы затрат на рекламу и имидж знака, затрат на его продвижение на рынке, регистрацию, защиту этого знака и иных затрат.Знак можно передать во временное пользование, то есть предоставить лицензию на использование знака. Например, если у вас популярная сеть кофеен и есть зарегистрированный товарный знак, вы по лицензии можете предоставлять другим предпринимателям право работать под вашим брендом и получать вознаграждение за такое использование.Регистрация знака нужна и для того, чтобы защитить его от использования другими лицами без вашего согласия. Часто случается так, что иностранные компании своевременно не регистрируют свои товарные знаки в Казахстане, полагая, что они и так достаточно известны в мире. И когда они выходят на наш рынок, сталкиваются с тем, что предприимчивые граждане страны уже зарегистрировали эти знаки на себя. Владелец известного бренда для продуктов массового потребления, скорее всего, сможет аннулировать эту регистрацию, но потеряет время и деньги. А бывает и такое, когда компании с известным брендом для специализированных товаров, не относящихся к товарам массового потребления, проигрывают суд. И неважно, что знак иностранной компании был создан 100 лет назад и зарегистрирован во многих других странах мира.Это касается и казахстанских предпринимателей. Если они вовремя не зарегистрируют на себя товарный знак, полезную модель или изобретение, кто-то другой может сделать это за них. А потом выдвинуть требование на монополию дистрибуции или предложить выкупить товарный знак у них, запретить деятельность нерасторопного предпринимателя.К превентивным мерам относится внедрение признаков, позволяющих отличать оригинальные и контрафактные товары, разъяснение потребителям и дистрибьюторам таких признаков, внесение объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр.Защита уже нарушенных прав может осуществляться в досудебном порядке или с применением мер, предоставляемых государством. При использовании досудебной защиты нарушителю направляется претензия и назначаются встречи или переговоры, чтобы прийти к соглашению без обращения в суд.Государство же предлагает три вида защиты: административную, уголовную и гражданско-правовую.Административная ответственность предполагает защиту прав на товарный знак. Обращаться по таким вопросам следует в органы юстиции или в антимонопольные органы. Они проводят проверки, составляют протоколы, передают материалы в суд, который выносит решение. Обычно это штраф и уничтожение изъятой продукции.Уголовный порядок рассмотрения дел наступает при причинении ущерба разных категорий. Обращаться за защитой следует в полицию или в Департамент экономических расследований. Они возбуждают уголовное дело, проводят обыски, расследование и передают материалы в суд.Гражданско-правовой способ защиты предполагает обращение напрямую в суд. В таком случае правообладатель сам должен предоставить доказательства нарушений суду. Обеспечить доказательства можно самостоятельно или через нотариуса.Мы можем представлять правообладателей во всех случаях. Помогаем выбрать наиболее подходящий способ защиты, обращаемся в органы от их имени, организуем проверки, собираем доказательства — участвуем во всех процессах.Мы работаем в области охраны и защиты интеллектуальной собственности в Казахстане и Центральной Азии с 1994 года.В списке LEGAL 500 мы занимаем первое место в этой области среди представителей Казахстана. В рейтинге Chambers and Partners — на лидирующей позиции среди азиатских стран. В международной организации по товарным знакам INTA мы состоим уже 25 лет.В компании есть два крупных направления работы:— получение прав на товарные знаки, изобретения, полезные модели, наименования мест происхождения товаров и другие объекты интеллектуальной собственности, то есть обеспечение охраны прав— защита прав на объекты интеллектуальной собственности.Также у нас есть аффилированная фирма БМФ «Бизнес-Исследования», которая занимается исследованиями рынка и консалтингом.Наша команда состоит из юристов, патентных поверенных и специалистов в области интеллектуальной собственности — это примерно 20 человек. Поэтому у нас есть возможность специализироваться и наращивать деятельность или практику по разным направлениям.Мы напрямую работаем с контрагентами и во многих других странах. Оказываем услуги не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, России, Иране, Армении, Китае, США, странах Европы, Беларуси, Молдове, Монголии.Осуществляем все виды услуг по вопросам интеллектуальной собственности в более чем десяти отраслях экономики: товары народного потребления, телекоммуникации, транспорт, энергетика, финансовые услуги, производство и другие.У нас большой опыт сопровождения казахстанских и международных сделок, представления клиентов в казахстанских судах различных инстанций и в международных арбитражах, работы с государственными органами.Примерно 70% наших клиентов — иностранные компании с известными брендами: Coca-Cola, Philip Morris, Hermes, LV и другие. Также это крупные казахстанские компании, представители малого и среднего бизнеса, стартапы.Еще у нас богатая судебная практика, в области которой в настоящее время с учетом развития рынка растут объемы работ. Нарушители становятся все изобретательнее и иногда бывает сложно доказать нарушение прав.Наша миссия — увеличение активов и инвестиционной привлекательности Казахстана, помощь клиентам и распространение знаний. Среди людей должно расти понимание, что интеллектуальная собственность — уникальный инструмент, которым нужно правильно пользоваться.

Материал подготовлен при поддержке Bolotov & Partners.