Американские рокеры Panic! At the Disco выпустили клип на новую песню Viva Las Vengeance. Она войдет в одноименный альбом коллектива, релиз которого запланирован на 19 августа.

Viva Las Vengeance станет первым альбомом Panic! At the Disco с 2018 года, когда свет увидел Pray for the Wicked.

Источник: daily.afisha.ru