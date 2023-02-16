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Ozon открыл первый фулфилмент-центр в Казахстане
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Сегодня в 10:00

Ozon открыл первый фулфилмент-центр в Казахстане

Ozon открыл свой первый фулфилмент-центр в Казахстане. За счет этого компания рассчитывает сократить сроки доставки заказов в Россию в полтора раза.

Общая площадь объекта составляет 10 000 квадратных метров, в нем может храниться до 700 тысяч товаров.

Логистический центр может обрабатывать не менее 24 000 заказов в сутки. Кроме того, его открытие позволит продавцам из Казахстана масштабировать продажи на площадке и удешевить процесс доставки. При этом срок доставки в Россию, при размещении товаров на складе Ozon, сократится в 1,5 раза — до 10 дней.

Источник: bluescreen.kz

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