OZON, Kaspi.kz и Rozetka: самые популярные маркетплейсы в странах СНГ

Вместе со сферой онлайн-торговли набирает обороты и рынок маркетплейсов. Мы собрали список самых популярных торговых площадок в России, Украине и странах Центральной Азии.





Популярен в России и странах Центральной Азии, США, Англии, Испании, Нидерландах, Франции, Италии, Польше и Португалии.

AliExpress начал работу в 2010 году как площадка для продажи китайских товаров в другие страны. Сначала платформа работала в сфере B2B для покупки и продажи. С тех пор портал расширился до B2C, C2C, облачных вычислений и платежных сервисов.

Изначально AliExpress специализировался на продаже товаров только от китайских продавцов. С ноября 2018 года в ассортименте AliExpress появились товары турецких брендов с площадки Trendyol, которую приобрела Alibaba.

В 2019 году была создана AliExpress Россия — совместное предприятие российских акционеров и Alibaba Group, которое отвечает за работу и продвижения маркетплейса в странах СНГ. По официальной статистике за 2020 год, общая годовая база активных пользователей сайтов группы составила 960 миллионов человек.





Популярен в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Украине.

История самого крупного маркетплейса в СНГ началась в 2004 году, с основания интернет-магазина. К 2010 годам Wildberries начал расти быстрее рынка. Его взлет обеспечили два ключевых решения: 1) компания ввела бесплатную доставку — первой на рынке; 2) начала максимально быстро охватывать страну пунктами выдачи заказов с примерочными.

К 2012 году маркетплейс вышел на рынок Беларуси, а к 2014 году начал принимать заказы и осуществлять доставку в Казахстан. В следующем году Wildberries впервые стал самым популярным у россиян отечественным интернет-магазином. На маркетплейсе можно найти все, от одежды до игрушек. Всего здесь представлено более 80 000 брендов, а сайт ежедневно посещают больше 11 миллионов клиентов.





Популярен в России, Беларуси и Казахстане.

Старейший интернет-магазин России появился в 1998 году. Сначала там продавали только книги, аудио- и видеокассеты. Но позже появились и другие категории товаров. Сегодня OZON — второй по обороту онлайн-магазин России, по данным исследовательского агентства Data Insight.

На маркетплейсе свыше 60 000 продавцов и 46 миллионов товарных наименований в 20 категориях. Также здесь доступна бесплатная доставка от 1500 рублей. ​





Популярен в России, Казахстане, Украине, Беларуси.

Интернет-магазин Lamoda начал работу в 2011 году, а уже через год запустился на рынке Казахстана, став первым онлайн-ритейлером. В 2013 году Lamoda привлекла 130 миллионов долларов инвестиций от Access Industries, Summit Partners и Tengelmann Group. Вложение стало самой крупной инвестицией в сфере российской электронной коммерции.

Lamoda позиционирует себя как fashion-площадка и представляет бренды, которые продают одежду, обувь, аксессуары и косметику.

В 2018 году в интернет-магазине появился раздел Made inKZ. Основная задача нового раздела — привлечение внимания клиентов к казахстанским брендам. К 2020 году число активных клиентов маркетплейса составило почти четыре миллиона человек.





Популярен в Казахстане.

Kaspi.kz — не просто банк, а целая экосистема, которая объединяет в себе множество разных сервисов. Одним из них является «Kaspi Магазин» — площадка для сравнения цен. Постепенно ассортимент предложений расширялся, и сегодня здесь можно найти почти все категории — от мебели до парфюмерии. В 2018 году появилась важная особенность — возможность оплаты заказов картами Kaspi Gold, Kaspi Red, частичной или полной оплаты «KaspiБонус». Количество зарегистрированных пользователей Kaspi.kz — почти десять миллионов человек, а активных продавцов здесь более трех тысяч.





Популярен в Казахстане, Украине и Беларуси.

Satu.kz заработал в 2008 году вместе с аналогичными торговыми площадками в Украине — Prom.ua и Беларуси — Deal.by. Над проектом работает больше 600 человек в киевском и черниговском офисах, главной компании семьи маркетплейсов — EVO.

Сегодня Satu.kz — казахстанский маркетплейс, где девять тысяч интернет-предпринимателей продают свыше 12 миллионов товаров и услуг. Satu прочно удерживается в десятке самых посещаемых сайтов страны.





Популярен в Кыргызстане.

Старейший интернет-магазин Кыргызстана начал действовать 31 августа 2004 года. В первые годы все товары, продаваемые на площадке, были одного бренда, но с 2015 Svetofor начал работу как маркетплейс — когда каждый может зарегистрироваться на площадке и продавать свои товары.

Одна из особенностей платформы — служба доставки, которая охватывает большинство населенных пунктов страны.

Ассортимент торговой площадки Svetofor насчитывает более 40 тысяч товаров и около 500 брендов и ежедневно пополняется актуальными новинками.





Популярен в Украине, Узбекистане.

Крупнейший украинский интернет-магазин и маркетплейс, первые продажи которого состоялись в 2005 году. За несколько лет площадка приобрела сотни тысяч лояльных клиентов.

В 2021 году Rozetka вышла на рынок Узбекистана. Первые две точки были открыты в Ташкенте, планируется открытие еще в нескольких городах страны. В разработке у компании функция кросс-борда. В ее рамках украинские товары станут доступны в Узбекистане и наоборот.