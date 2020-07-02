«Озарк» продлен на четвертый и финальный сезон

Криминальный сериал Netflix «Озарк» получил продление на четвертый сезон, который станет для шоу финальным. Как сообщает Variety, завершение истории семьи Бердов пройдет в расширенном формате — всего будет 14 серий. Кроме того, финальный сезон будет состоять из двух частей — сначала станут доступны первые 7 эпизодов, а через какое-то время остальные 7.

Мунди останется шоураннером четвертого сезона и вместе с Джейсоном Бейтманом продолжит продумывать каждый следующий шаг в повествовании. Третий сезон вышел в марте 2020 года и был многими признан лучшим во всем шоу.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: film.ru