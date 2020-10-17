Отцы и дети. Как сделать так, чтобы взрослая дочь мечтала быть похожей на маму

О семье

Анна. Семья — это одно из самых больших благословений Всевышнего, то, благодаря чему наша жизнь становится наполненной. Если бы не было культуры семьи, общество бы сильно деградировало.

Арина. Моя семья — это, в первую очередь, я. Во мне всегда живут мысли о маме, сестренке, бабушке, отчиме. А те, кого уже с нами нет — папа, дедушка — живут в моем сердце. И даже если я нахожусь далеко, семья все равно со мной. Когда есть о ком подумать и кого вспомнить, не так страшно жить.





Люди создают семьи, потому что, во-первых, ими движут инстинкты. Во-вторых, все боятся остаться одинокими, каждый испытывает потребность в поддержке и любви и хочет видеть свое продолжение в ком-то другом.

Анна. Семьи создаются для того, чтобы двое любящих людей имели возможность организовать свой маленький мир, собственную атмосферу для своих близких и в последующем для детей.

О задачах ребенка и родителя

Анна. Задача ребенка — развиваться, каждый день узнавать что-то новое. А самое главное — быть счастливым и оставаться в гармонии с собой, какие бы ситуации вокруг ни происходили.

Долгое время я считала важным и для себя, и для ребенка стремиться к успеху. Со временем поняла, что это не главная составляющая. Пришло более глубокое, философское осознание, что миссия родителей — создать для детей атмосферу гармонии, баланса и спокойствия.





Арина. Первостепенная задача ребенка — найти свой путь и постараться перенять от родителей только хорошее. Хотя легче всего мы впитываем и от родителей, и от других людей худшее. Например, раньше меня раздражали интонации и некоторые слова, которые говорила мама при ссоре, а сейчас, когда я ссорюсь с кем-то, замечаю, что веду себя в точности как мама.

И еще одна важная задача детей — не держать родителей в постоянном стрессе из-за нашей молодости и разницы во взглядах, быть терпимее к родителям.

Задача родителей — не мешать ребенку найти себя



Задача родителей — не мешать ребенку найти себя. Когда в детстве родители направляют нас на те кружки и секции, которые считают нужными, это нормально. Но повзрослев, ребенок сам должен выбрать свое направление и идти по нему. Еще одна важная задача — постараться заложить в ребенка правильные ценности. У нас с мамой хорошие отношения благодаря тому, что у нас общие ценности, одна реальность и взгляды на мир.

О детстве и взрослении

Анна. Ребенок становится взрослым, когда начинает принимать самостоятельные решения и брать за них ответственность.

Ребенком быть нелегко. Потому что он зависит от родителей, от семейных укладов, находится в некоем аквариуме, где все уже разложено по полочкам, и он мало за что отвечает, его направляют, а он идет.

Быть взрослым проще, чем ребенком, если ты целостная, состоявшаяся личность, которая находится в гармонии с собой и окружающим миром. Особенно сейчас, когда вокруг столько возможностей для развития.





У меня двое детей, и когда росла старшая дочь, я была гипертрофированная в своих активностях мама. Нагружала Арину большим количеством занятий, кружков, поэтому ей было нелегко. Но со временем взгляды меняются, и когда родилась вторая дочь, я была уже более опытна. Сейчас у нас полная демократия, свобода, и младшая дочь сама решает, чему и как хочет обучаться.

Иногда мне кажется, что не бывает взрослых людей, а бывают просто очень уставшие дети



Арина. Иногда мне кажется, что не бывает взрослых людей, а бывают просто очень уставшие дети. Когда человек сталкивается с какими-то проблемами, тяжелыми ситуациями, у него просто набиваются «шишки». Я начала взрослеть очень рано, после смерти папы, но от этого я не перестала быть ребенком. И так всю жизнь — появляются какие-то заботы, проблемы, но я не перестаю быть ребенком. Сейчас у меня работа, учеба, сестренка, домашние заботы, но в выходной я могу пойти в батутный парк, чтобы попрыгать. Точно так же у моей мамы: когда мы на отдыхе, она может повеселиться и посмеяться с нами. Когда взрослые менее уставшие от реалий жизни, они, по сути, те же дети.

О любви

Анна. Любовь — это смысл жизни. Любовь к себе, к ближним, ко Всевышнему, к своему делу наполняет и дает жизненную энергию. Некоторые люди, будучи карьеристами, пытаются заполнить своей деятельностью все пространство внутри, но без любви все равно остается большая звенящая пустота.





Арина. Любовь — это принятие, уважение и общая реальность. Если ты не уважаешь человека и не принимаешь его недостатки, его решения, это может быть влюбленность или страсть, но не любовь.

О мечтах

Анна. Без мечты у человека нет будущего. Мечта — это первый шаг к целям, а цели дают мотивацию и дисциплину. В мире, который может дать нам многое, без мечтаний ты ничего не увидишь.

В мире, который может дать нам многое, без мечтаний ты ничего не увидишь

Арина. Мечтать нужно обязательно. А исходя из мечтаний ставить небольшие цели. Когда я думаю, что у меня что-то не получится, вспоминаю фразу: «Начни делать необходимое, а затем возможное, и ты сам не заметишь, как начнешь делать то, что раньше было невозможно».

О времени

Анна. В каждой семье свой собственный рецепт построения доверительных отношений. У нас это получилось естественно. Я всегда принимала и принимаю дочь такой, какая она есть.

Мы с Ариной разные. Я достаточно консервативная, стремлюсь находить компромиссы, а она категоричная и более конкретная. При этом мы уважаем точку зрения друг друга.





Арина. Совместное времяпрепровождение — это главная составляющая отношений между родителями и детьми. Но вопрос даже не в количестве проведенного вместе времени, а в качестве.

Если меня спросят, на кого я хочу быть похожей, я отвечу: «На свою маму». Она женщина в бизнесе уже 20 лет и справляется с этой задачей лучше любого мужчины. Для нее Actual Optic как вторая семья, она воспитывает, оберегает и обучает сотрудников. И этим настолько восхищает меня, что я могу, не стесняясь, сказать, что я феминистка. Мама показала, что можно и работать, добиваться всех своих целей, и быть прекрасной мамой, женой, сестрой и дочерью. Она нашла идеальный баланс.

Если меня спросят, на кого я хочу быть похожей, я отвечу: «На свою маму»



Сейчас мама для меня как подруга. Нет того, чего бы она обо мне не знала. Я могу рассказать ей все, и она не осудит, а даст хороший совет. Стать для своего ребенка другом — это самое сложное, ювелирное искусство, и у мамы это получилось.

О будущем

Арина. Я хочу, чтобы мама отдохнула от бешеного графика и со временем перестала работать. Надеюсь, что лет через десять она будет спокойно жить где-нибудь на берегу моря. А для себя я хочу крепкую семью, в ближайшем будущем хочу иметь детей. Также мечтаю быть успешной в бизнесе и жить в Финляндии.





Анна. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок стал целостной личностью, умел быть счастливым и жить в моменте. Я боялась, что моя модель с небольшим перекосом в бизнес скажется на дочери, но Арина выросла такой, какой я и хотела ее видеть. Я горжусь тем, что она работает, у нее есть личная жизнь, настоящие друзья и интерес к образованию.