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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев
99
Главный

Сегодня в 10:04

Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев

МВД разработало новые правила выдачи паспортов и удостоверений. Говорится, что документы, удостоверяющие личность — собственность государства и содержат следующие данные:

— фамилию, имя, отчество

— дату и место рождения

— пол

— национальную принадлежность — по желанию владельца

— гражданство

— фотографию

— наименование органа, выдавшего документ

— дату выдачи, номер документа, срок действия

— подпись владельца документов

— индивидуальный идентификационный номер

— отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12 до 16 лет в случаях, установленных законом «О дактилоскопической и геномной регистрации».

Источник: zakon.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.