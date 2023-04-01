Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев

МВД разработало новые правила выдачи паспортов и удостоверений. Говорится, что документы, удостоверяющие личность — собственность государства и содержат следующие данные:

— фамилию, имя, отчество

— дату и место рождения

— пол

— национальную принадлежность — по желанию владельца

— гражданство

— фотографию

— наименование органа, выдавшего документ

— дату выдачи, номер документа, срок действия

— подпись владельца документов

— индивидуальный идентификационный номер

— отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12 до 16 лет в случаях, установленных законом «О дактилоскопической и геномной регистрации».

Источник: zakon.kz